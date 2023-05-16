Открытие Каннского фестиваля 2023: главные фильмы

Сегодня на Лазурном берегу во Франции открывается 76-й Каннский кинофестиваль. Он продлится до 27 мая. Среди фильмов, которые будут представлены на фестивале, как исторические драмы, так и современные истории о любви. Самые интересные картины, которые стоит увидеть, в подборке «Рамблера».

Фестиваль этого года станет первым в истории, который пройдет при президенте-женщине - продюсере из Германии Айрис Кноблох, сменившей на этом посту журналиста и общественного деятеля Пьера Лескюра. Председателем жюри основного конкурса 2023 года избран режиссер Рубен Эстлунд, пишет ТАСС.

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В рамках основного конкурса фестиваля в Каннах за награду будет бороться 21 фильм из разных стран. В том числе и работа режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов» с Тильдой Суинтон, Эдрианом Броуди, Томом Хэнксом и Марго Робби в главных ролях.

Действие нового фильма автора «Отеля «Гранд Будапешт» и «Французского вестника» разворачивается в 50-е, в Аризоне, в городке, рядом с которым почти пять тысяч лет назад врезался в землю метеорит. Там собирается съезд юных астрономов, и не обойдется без неожиданностей.

В рамках отдельной от основного конкурса программы «Особый взгляд» впервые в истории кинофестиваля будет показан фильм из Монголии режиссера Золъяргал Пуревдаш «Если бы я только мог заснуть». Вне конкурса зрителям также покажут детективный триллер режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

В Каннах представят свои фильмы именитые режиссеры

В этом году в Канны привезли свои работы многие именитые режиссеры, которые уже не раз становились победителями престижных кинофестивалей. В их числе и японец Хирокадзу Корээда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в 2018 году за картину «Магазинные воришки».

Действие новой картины Корээда под названием «Монстр», разворачивается в идиллическом городке. Среди героев — мать-одиночка, которая очень любит своего сына, школьный учитель и сами школьники. Однажды в школе происходит драка — вроде бы обычная потасовка; но за нею следует череда событий, которые разрушат идиллию, отмечает «Комсомольская правда».

Также среди участников фестиваля лауреат «Золотой пальмовой ветви» за «Комнату сына» итальянский режиссер Нанни Моретти, отметившийся и в качестве президента каннского жюри. В этом году он представит на Лазурном берегу фильм «Солнце будущего», снятый по рассказу Джона Чивера «Пловец».

В картине рассказана история о кинорежиссере, который собирается снять фильм. Но приступить к работе сложно: кажется, что все обстоятельства против него. Главную роль в фильме Моретти играет сам.

На фестивале будет показан и фильм «Старый дуб» дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча. Сам режиссер считает, что это его последняя работа. «Старый дуб» — это название единственного паба в умирающем шахтерском городке. В городок этот прибывают сирийские беженцы, и с одной девушкой у пожилого владельца паба завязывается дружба.

Также в фестивале примет участие и картины любимицы Канн Джессики Хаузнер «Клуб Зеро». Это второй англоязычный фильм австрийского режиссера. Миа Васиковска играет в нем учительницу, которая поступает на работу в элитную школу. Там она начинает дружить с пятью учениками, среди которых проповедует культ «осознанной еды»: чем меньше ты ешь, тем лучше для здоровья.

Еще один каннский любимец, турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, представляет в конкурсе трехчасовую драму о молодом учителе, который уже несколько лет работает в захолустном городке в Анатолии. Картина «О сухих травах» рассказывает о мечте учителя

уехать в Стамбул и о том, как коллега помогает ему возродить интерес к жизни.

Сенегал, Тунис и Япония

География фильмов, которые будут показаны в этом году на фестивале, впечатляет. Так, режиссер Рамата Тулае Си в картине «Банель и Адама» расскажет о молодой паре из Сенегала. Парень и девушка страстно влюблены друг в друга, но их страсть каким-то образом вступает в противоречие с местными обычаями.

Интересна и картина «Дети Олфы» («Четыре дочери»), режиссера Каутер Бен Ханья. Это фильм об исчезновении двух старших дочерей жительницы Туниса Олфы. Картина стала синтезом документального и игрового кино. Режиссер пригласила в реальную семью Олфы двух профессиональных актрис, которые занимают место исчезнувших девушек, и посмотрела, что получится. Таким экспериментальным образом она пытается раскрыть подробности жизни Олфы и ее детей.

Свою новую картину «Идеальные дни» классик немецкого кино Вим Вендерс снял в Японии. В центре сюжета история жизни уборщика туалетов в Токио. В официальном синопсисе, отмечается, что в картине «серия неожиданных встреч постепенно раскрывает детали прошлого» главного героя.

«Это глубоко трогательное и поэтическое раздумье о том, как найти красоту в окружающей нас повседневной жизни», - отмечается в аннотации.

А вот фильм вьетнамского режиссера Чан Ань Хунга «Страсть Додена Буффана» был снят во Франции. Прототипом героя послужил легендарный гурман Жан-Антельм Брийя-Саварен. В фильме его зовут Доден Буффан. Для него вот уже двадцать лет готовит еду Евгения — непревзойденный кулинар. Постепенно страсть к ее блюдам, а также взаимная любовь к еде, перетекает в настоящую любовь, но Евгения не хочет выходить замуж за Додена. И тогда он решает удивить ее, — впервые в жизни начинает готовить сам.

Необычную историю о коменданте Освенцима Рудольфе Хёссе и его супруге Хедвиг расскажет в своей картине «Зона интересов» режиссер Джонатан Глейзер. Глейзер отмечал, что собирается совершенно по-новому взглянуть на Холокост: его фильм будет не похож на «Список Шиндлера» и другие картины об этой трагедии.