Самые ожидаемые премьеры Каннского кинофестиваля

В этом году Каннскому кинофестивалю исполняется 76 лет. В связи с этим на форуме ожидается несколько ярких «камбэков» - Харрисон Форд представит пятый и свой последний фильм об Индиане Джонсе, Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро впервые за 40 лет привезут новый фильм «Убийцы цветочной луны» и др. В этом обзоре поговорим о самых ожидаемых киноновинках на Лазурном берегу в этом году.

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«Жанна Дюбарри»

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Режиссёр, актриса и один из авторов сценария Майвенн исполнила в этой исторической драме главную роль. На экране она предстанет талантливой куртизанкой, возмущающей размеренную жизнь Версаля после того, как становится фавориткой Людовика XV (Джонни Депп). По словам Майвенн, фильм получился истинно французским, а выразительная молчаливость Деппа стала обязательным условием для его создания.

«Город астероидов»

Организованная в вымышленном городе пустыни конвенция юных астрономов 1955-го года – сеттинг новой звёздной феерии Уэса Андерсона. Фильм он стилизовал под научно-фантастические опусы тогдашней эпохи, но сделал это как всегда с присущей ему оригинальностью. Главные «романтические» роли исполнили Джейсон Шварцман и Скарлетт Йоханссон, компанию на съёмочной площадке им составили Марго Робби, Том Хэнкс и Брайан Крэнстон.

«Май, декабрь»

Джулианна Мур сыграла в этой интригующей романтической драме Тодда Хейнса женщину, вышедшую замуж за мужчину, намного себя моложе (Чарльз Мелтон). За несколько лет до этого история их любви активно обсуждалась в таблоидах. Натали Портман выпала роль сыграть героиню Мур на экране, поэтому она поселяется недалеко от пары, чтобы понаблюдать за ней, и вносит тем самым диссонанс в установившийся статус-кво.

«Индиана Джонс и колесо судьбы»

Пятый фильм о неутомимом археологе позволит 80-летнему Харрисону Форду пройтись по ступеням Дворца фестивалей 18-го мая. Стивен Спилберг в этот раз не занимался режиссурой, его место занял Джеймс Мэнголд («Переступить черту»). Действие картины развернётся в середине прошлого века, во время космической гонки. Инди обнаруживает, что американское правительство прибегло к помощи бывших нацистов. Фиби Уоллер-Бридж появится на экране в роли отчаянной крестницы Джонса. Бюджет картины составил $300 миллионов.

«Убийцы цветочной луны»