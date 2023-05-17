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Спятил отец, а значит нам конец: выходит ужастик «На пороге смерти»

15 июня в российский прокат выходит испанский хоррор «На пороге смерти», рассказывающий о главе семейства, предрекающим всем смерть.

Выходит ужастик «На пороге смерти»
© Кино-Панк

После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть……

Мировая премьера состоялась в конкурсе Fantasia Internatonal Film Festival (Канада) – крупнейшего фестиваля фильмов ужасов, триллеров и остросюжетного кино. Картина была удостоена приза за лучшую роль.

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