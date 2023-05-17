Стартовые сборы «Форсажf 10» должны превысить 300 миллионов долларов

Кассовый успех фильма “Форсаж 10” (12+) обещает стать лучшим в этом году среди игровых фильмов. Предварительные прогнозы показывают, что за первые выходные сборы фильма могут превысить 300 миллионов долларов.

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Новая глава франшизы “Форсаж” под названием “Форсаж 10” обещает превзойти своих предшественников. Только “Форсаж 8” собрал непостижимую сумму в 519 миллионов долларов, а “Форсаж 7” удерживает второе место с 397 миллионами долларов. Однако уже сейчас ясно, что фильм с Вином Дизелем в главной роли вызывает огромный интерес у зрителей по всему миру.

Но что произойдет после выхода “Форсажа 10”? Недавно было объявлено, что следующая часть франшизы, “Форсаж 11”, будет снята под руководством режиссера Луи Летерье. Он поделился своими мыслями о будущем серии, заявив, что они точно знают, как завершить франшизу и что будущие направления истории будут интересными и захватывающими.