Скорсезе хотят засудить на полмиллиона долларов

На легендарного режиссера Мартина Скорсезе подали в суд за то, что он якобы принял платеж в размере 500 000 долларов за исполнительное производство фильма о Второй мировой войне, но не выполнил никакой работы, а затем отказался вернуть деньги.

© Wikimedia Commons

Компания Op-Fortitude Ltd., созданная для производства фильма "Операция Fortitude", сообщила, что в январе 2022 года Скорсезе и его продюсерская компания Sikelia Productions Inc. договорились связаться с актерами и потенциальными кандидатами в режиссеры, чтобы помочь британской компании собрать звездный состав для художественного фильма.

«За 15 месяцев, прошедших с момента подписания соглашения, мистер Скорсезе ничего не сделал для продвижения производства картины и совершенно не реагировал на неоднократные попытки связаться с ним», — заявили в компании в жалобе, поданной в понедельник в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Компания требует реституции в размере не менее 500 тысяч долларов, неуказанных штрафных убытков и судебных издержек.