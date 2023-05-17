$79.98+0.8887.16+1.08

Скорсезе хотят засудить на полмиллиона долларов

На легендарного режиссера Мартина Скорсезе подали в суд за то, что он якобы принял платеж в размере 500 000 долларов за исполнительное производство фильма о Второй мировой войне, но не выполнил никакой работы, а затем отказался вернуть деньги.

Скорсезе хотят засудить на полмиллиона долларов
© Wikimedia Commons

Компания Op-Fortitude Ltd., созданная для производства фильма "Операция Fortitude", сообщила, что в январе 2022 года Скорсезе и его продюсерская компания Sikelia Productions Inc. договорились связаться с актерами и потенциальными кандидатами в режиссеры, чтобы помочь британской компании собрать звездный состав для художественного фильма.

«За 15 месяцев, прошедших с момента подписания соглашения, мистер Скорсезе ничего не сделал для продвижения производства картины и совершенно не реагировал на неоднократные попытки связаться с ним», — заявили в компании в жалобе, поданной в понедельник в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Компания требует реституции в размере не менее 500 тысяч долларов, неуказанных штрафных убытков и судебных издержек.

Режиссер Мартин Скорсезе получит награду "Легенда кино"

Ранее мы писали о том, что ДиКаприо назвал новый фильм Скорсезе шедевром.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий