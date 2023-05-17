Сериалы и фильмы по Стивену Кингу: подборка лучших экранизаций

Удивительный талант Стивена Кинга в том, что невероятно много пишет, но при этом его произведения считаются современной классикой. Наверное, будет справедливым сказать, что Стивен Кинг – это уже отдельный жанр. Причем его истории довольно кинематографичны, по многим из них сняты фильмы, которые собрали хорошие кассы и заработали не мало наград.

© Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов по произведениям Стивена Кинга.

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«Побег из Шоушенка»

Год выхода: 1994

Этот фильм стал одним из немногих, которые одобрил сам Стивен Кинг. Поэтому, если вы любите писателя, посмотреть фильм стоит только ради этого. Кстати, зрители оценили этот фильм тоже довольно таки высоко, по разным рейтингам у ленты довольно высокие цифры. Сюжет строится вокруг Энди, который, получив пожизненный срок за убийство жены и ее любовника, не теряет надежды выйти на свободу.

«Сердца в Атлантиде»

Год выхода: 2001

Кадр из фильма «Сердца в Атлантиде»

Сюжет основан на повести «Низкие люди в желтых плащах» из сборника «Сердца в Атлантиде». Наград этот фильм не заработал, но зрительский рейтинг стабильно высокий. В провинциальный городок приезжает пожилой мужчина и помогает мальчику заработать на велосипед. Работа простая – нужно всего лишь увидеть и рассказать о том, что в город пришли низкие люди в шляпах и темных очках.

«Кладбище домашних животных»

Год выхода: 1989

«Кладбище домашних животных»

В лесу, сразу за домом, в котором поселился доктор Луис Крид с семьей, находится кладбище домашних животных, а за ним другое. По местным легендам, оно может воскрешать. Через некоторое время у доктора погибает кот и сын, он идет на кладбище, чтобы вернуть к жизни погибших. Но легче от этого не становится. Кстати, в этом фильме можно увидеть и самого Стивена Кинга в короткой роли священника.

«Способный ученик»

Год выхода: 1997

Кадр из фильма «Способный ученик»

В основе сюжета – одноименная повесть из сборника «Четыре сезона». Школьник Брайан считается примерным мальчиком, а еще очень интересуется темой холокоста. Внезапно он узнает, что их сосед был военным преступником. Сначала он пытается вывести нациста на чистую воду, но потом и сам становится довольно жестоким.

«Мертвая зона»

Год выхода: 1983

Кадр из фильма «Мертвая зона»

Совсем молодой Кристофер Уокен играет учителя, впавшего на пять лет в кому после аварии. Очнувшись, он узнает, что его девушка нашла другого и даже родила ребенка, а сам он приобрел способность видеть будущее.

«Порождающая огонь»

Год выхода: 1984

«Порождающая огонь»

Этот фильм принес известность малышке Дрю Берримор. А вот самому Кингу не очень понравился. Девочка живет обычной детской жизнью, но, когда ее разозлят или напугают, может поджечь что бы то ни было силой мысли. Эта способность так заинтересовала спецслужбы, что девочку похитили, а ее маму убили. Теперь ее ищет отец.

«Очень странные дела»

Год выхода: 2016-2022

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Все было прекрасно в тихом провинциальном городке, пока не исчез подросток. Его друг Майк начинает собственное расследование и выходит на потусторонние силы. Сериал получился очень популярным, зрители о всему мира ждали выхода новых сезонов с огромным нетерпением.

«Бегущий человек»

Год выхода: 1987

Кадр из фильма «Бегущий человек»

Картина примечательна тем, что в ней играет молодой и красивый Арнольд Шварценеггер. Действие разворачивается в будущем, в котором США превратились в жестокое тоталитарное государство – цензура, полный контроль и комендантский час. А народ развлекают жестокими реалити-шоу. Но один из героев решил положить этому конец.

«Нужные вещи»

Год выхода:1993

Кадр из фильма «Нужные вещи»

В городке появляется новый житель, который открывает магазин с самыми необходимыми вещами. Но денег за них он не берет, а просит оказать ему некоторые услуги. Со временем получается так, что в городе возникают постоянные конфликты между людьми. Всех спасти может только шериф, так как он единственный, кто ни разу ничего не взял в этом жутком магазинчике.

«Зеленая миля»

Год выхода: 1999

Кадр из фильма «Зеленая миля»

Этот фильм произвел впечатление и на критиков, и на зрителей. Сценарий практически нигде не отходит от сюжета. Красиво, грустно, трогательно и больно. Все как в книге. Приговоренный к смертной казни Коффи творит чудеса, и надзиратель Пол начинает собственное расследование.

«Кристина»

Год выхода: 1983

Кадр из фильма "Кристина"