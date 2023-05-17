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Умер редактор "Аватара" Джон Рефуа

Американский киноредактор Джон Рефуа скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер редактор "Аватара" Джон Рефуа
© Газета.Ru

Рефуа умер от осложнений, вызванных раком желчных протоков под названием холангиокарцинома, диагноз которого ему поставили в начале 2022 года.

Супруга редактора рассказала, что он продолжал работать до последних дней жизни и "с мужеством и выдержкой" продолжал двигаться вперед. Джон Рефуа работал над фильмами "Аватар" и "Аватар: Путь воды".

Редактор вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном и Стивеном Э. Ривкиным были номинированы на "Оскар" за лучшее достижение в области монтажа фильмов в 2010 году за их совместную работу над "Аватаром".

Также Рефуа был монтажером таких проектов, как "Закон и порядок", "Призраки бездны: Титаник", "Великий уравнитель", "Великолепная семерка" и "Трансформеры: Последний рыцарь". Рефуа также успел немного поработать над "Аватаром 3".

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