Умер редактор "Аватара" Джон Рефуа

Американский киноредактор Джон Рефуа скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Рефуа умер от осложнений, вызванных раком желчных протоков под названием холангиокарцинома, диагноз которого ему поставили в начале 2022 года.

Супруга редактора рассказала, что он продолжал работать до последних дней жизни и "с мужеством и выдержкой" продолжал двигаться вперед. Джон Рефуа работал над фильмами "Аватар" и "Аватар: Путь воды".

Редактор вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном и Стивеном Э. Ривкиным были номинированы на "Оскар" за лучшее достижение в области монтажа фильмов в 2010 году за их совместную работу над "Аватаром".