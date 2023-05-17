Съемки фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином завершились. Об этом актер сообщил в своих социальных сетях.

Картина стала известна тем, что во время съемок Болдуин выстрелил из пистолета, который был реквизитом, но он оказался заряжен. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс.

Он опубликовал фотографии с коллегами и написал о завершении съемок. Актер также поблагодарил всех, кто работал на съемочной площадке.

Инцидент произошел в 2021 году. Съемки были приостановлены. В феврале 2023 года актеру предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, но он вину не признал. Впоследствии все обвинения с него были сняты.