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В Каннах показали первый за три года фильм с Деппом

Фильм с участием Джонни Деппа, в котором актер снялся впервые за три года, показали на Каннском кинофестивале. Картина сорвала овации, которые длились семь минут. Об этом сообщает издание People.

Депп сыграл короля Людовика XV в историческом фильме "Жанна Дюбарри".Он рассказывает историю романа короля и его фаворитки Жанны Дюбарри. Партнершей по картине Деппа стала ее режиссер Майвенн Ле Беско.

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Сообщается, что после завершения показа в зале овации длились семь минут, а актер растрогался до слез. Эта картина стала первой с Деппом после обвинений со стороны экс-супруги Эмбер Херд. После того, как актера отменили, кинокомпании и бренды разорвали с ним контракты.

Ранее сообщалось, что в России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд.

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