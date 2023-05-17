В Каннах показали первый за три года фильм с Деппом

Фильм с участием Джонни Деппа, в котором актер снялся впервые за три года, показали на Каннском кинофестивале. Картина сорвала овации, которые длились семь минут. Об этом сообщает издание People.

Депп сыграл короля Людовика XV в историческом фильме "Жанна Дюбарри".Он рассказывает историю романа короля и его фаворитки Жанны Дюбарри. Партнершей по картине Деппа стала ее режиссер Майвенн Ле Беско.

Сообщается, что после завершения показа в зале овации длились семь минут, а актер растрогался до слез. Эта картина стала первой с Деппом после обвинений со стороны экс-супруги Эмбер Херд. После того, как актера отменили, кинокомпании и бренды разорвали с ним контракты.