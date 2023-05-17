8 стильных фильмов, доступных на стриминговых платформах

Где посмотреть легальный контент в условиях санкций? Россиянам доступны стриминговые сервисы, где можно найти тысячи фильмов и сериалов в отличном качестве.

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Смутное время санкций – не оправдание для попрания собственных принципов. Многие россияне не желают возвращаться в «лихие 90-е» и довольствоваться пиратскими копиями кинолент. Привыкшие к премиум-качеству и профессиональной озвучке киноманы находят легальный контент на стриминговых платформах.

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Мы сделали ТОП-8 стильных фильмов, доступных на российских сервисах. В ТОП-8 фильмов-стиляг вошли как зарубежные, так и отечественные ленты. Это художественные фильмы разных жанров, а также документальные проекты. Все картины вышли на экран в 2021-2023 годах.

Зарубежное кино

«Спенсер». На первое место по стилю съемок и монтажа поставим биографический фильм о принцессе сердец – леди Диане. Повествование переносит зрителя в 1991 год. Именно в этот период принцесса Диана приняла решение развестись с супругом. Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Джек Фартинг. Второстепенных героев сыграли Шон Харрис, Салли Хокинс, Тимоти Сполл и другие.

Кинокартина вышла на экраны осенью 2021 года и собрала в прокате всего на 2,5 млн долларов больше, чем было затрачено на ее производство. Однако прошедшие два года показали, что интерес зрителей к картине не ослабевает. Большое влияние на это оказывает, безусловно, филигранно снятый материал и выдержанный в единой стилистике монтаж. Метания женщины показаны на фоне сдержанных и меланхоличных пейзажей Великобритании, а также в антураже чопорных дворцов.

«Ламборгини: Человек-легенда». Эта стильная кинолента была представлена на суд взыскательного зрителя в ноябре 2022 года. Фильм посвящен биографии автопроизводителя Ферруччо Ламборгини. В главных ролях Фрэнк Грилло, Мира Сорвино и Гэбриэл Бирн.

Сегодня слово «Ламборгини» олицетворяет стильную жизнь в роскоши, а также движение вперед на умопомрачительных скоростях. Фильм полон ярких красок и изящных линий. В нем автомобили выступают полноправными «актерами» наравне с людьми. За красивой картинкой скрывается глубокий смысл. Зрителю рассказывают о предприимчивом человеке, который отвернулся от прибыльного производства тракторов и военных автомобилей ради исполнения Мечты о создании «четырехколесной роскоши» - автомобиля Lamborghini.

«Каспер. Легенда возвращается». Как снять детский фильм в готическом стиле? Спросите об этом у создателей этой киноленты с элементами мультипликации. Лента только-только появилась на стриминговых сервисах, но уже успела стать сенсацией за счет впечатляющих спецэффектов и общей стилистики повествования.

Фильм имеет несколько отсылок к «Касперу» 1995 года, который снял прославленный режиссер Стивен Спилберг. Современный зритель может наблюдать за приключениями юной девушки Элизабет и ее папы в загадочном поместье Эховилль. В главных ролях снялись Софи Проктор и Дж. Р. Браун, а также Джош Эскейг.

«Искусственный интеллект. Смертельный сбой». Кинолента 2022 года о писательнице, взятой в плен взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Стильно и со вкусом создатели фильма проводят зрителя через череду флэшбэков главной героини, смешивая на экране тяжелые воспоминания детства с ужасом сосуществования в запертом пространстве со взбесившимся ИИ.

Психологический триллер в жанре «Техно» делает акцент на переживаниях творческой натуры. Писательница переживает застой идей, постепенно погружаясь в депрессию. И только встреча лицом к лицу с сошедшим с ума искусственным интеллектом даст ей толчок к развитию. В главных ролях малоизвестные в России Рэйчел Шелли и Хейда Рид. Незамыленные лица актрис помогают погрузиться в повествование.

Российские фильмы

«Клипмейкеры». Кинокартина 2022 года снята великолепно и в соответствии с названием. Где, как не в клипе, каждый кадр на вес золота и должен нести смысловую нагрузку. Плюс четко выверенные планы съемок, яркие акценты и стильные герои.

Повествование ведется из далеких 1990-х годов. Это время безбашенных вечеринок, бандитских разборок и вседозволенности. Борьба ведется не только в бизнес-кругах, но и на музыкальном Олимпе страны. А клипмейкеры, обслуживающие новоявленных звезд эстрады, находятся в самой гуще водоворота разнополярных интересов.

«Непослушник 2». Удачное продолжение первой части о перевоспитании блогера в реалиях мужского монастыря. Играют все звезды первой части, плюс приглашенные во вторую часть киносаги именитые актеры.

Фильм 2022 года стильно маскирует серьезные смыслы под комедию. Наверное, поэтому его ценят как взрослые, так и юные зрители.

«Вампиры средней полосы. Фильм о фильме». На стриминговых сервисах можно посмотреть два сезона документального проекта о съемках нашумевшего сериала про российских вампиров. Первая часть стала доступна зрителю в 2021 году, вторая – в 2023 году. В каждом сезоне за полчаса раскрываются секреты и нюансы съемок вампирской саги по-русски.

Участвуют актеры, режиссеры, гримеры, каскадеры и представители многих других профессий, которые приложили руку к созданию сериала. Документальный проект позволяет наблюдать, как рождалась магия стиля российских вампиров.

«Питерский вайб». Еще один достойный внимания документальный проект. Это 24 минуты, посвященные мистической стороне Санкт-Петербурга. Короткометражка пронизана особым стилем Града на Неве. Впечатляющий видеоряд сопровождается рассказом о мифах и легендах «города на костях».

Заключение

В своем рейтинге мы отошли от классического понимания «стиля». Относить это слово только к моде скучно. Зрители стриминговых сервисов достойны просмотров самых ярких и запоминающихся фильмов и сериалов. В наш ТОП-8 вошли ленты в разных жанрах. Объединяет их одно – чувство кадра у создателей.

Не важно, комедия это или триллер, байопик, мультфильм, мистическая короткометражка или документальная лента. Главное, как преподносится зрителям этот материал! Посмотрите вошедшие в рейтинг фильмы и вынесете свое суждение, правы ли мы были, составляя ТОП-8.