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Создатели фильма про братьев Елькиных покажут в Челябинске документальную драму о временах Холодной войны

В Челябинске завершают съемки документального фильма «Курчатов. Щит и меч Холодной войны», приуроченного к 120-летию физика-ядерщика, создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Над проектом работает та же команда, что сняла «Братьев Елькиных». Идея фильма про легендарного физика родилась в процессе работы над кино о братьях-революционерах.

Создатели «Братьев Елькиных» покажут драму о Холодной войне
©  Хорошие новости

По словам режиссера и продюсера Светланы Поповой, это будет документальный фильм с художественными элементами. Зрителям покажут эпоху, в которую жил и работал Игорь Курчатов: история сбитого летчика Пауэрса, отношения к иностранцам и много другое.

"В современном мире идут информационные войны, все это знают, поэтому тема кажется нам актуальной. Важно показать, с чего все началось – со Второй Мировой войны, с атомных бомб в 1945 году – и как продолжалось", – объяснила «Хорошим новостям» Светлана Попова.

Кстати, особо отразят в картине и влияние СМИ того времени на жизнь, взгляды и быт людей. Впрочем, самое главное в фильме — это жизнь Игоря Курчатова, отца советской атомной бомбы. Эпизоды, посвященные физику снимут в конце мая, в Озерске – в доме-музея физика, который находится на территории музея ПО «Маяк».

"Мы возьмем ту часть жизни, которую он провел на Южном Урале. Актера, который играет Курчатова, тоже зовут Игорь — Игорь Ковалев, он озерский артист и телеведущий. Специально для него заказали искусственную бороду с проседью, как у Курчатова. Мы ее приклеим и прямо на нем будем подстригать, потому что она огромная, 40 сантиметров, – рассказала режиссер Светлана Попова. – Спасибо «Маяку» и сотрудникам дома-музея, что пошли навстречу, разрешили здесь снимать".

Съемки завершатся в июне, но уже сейчас специалисты начали работать над монтажом отснятых сцен. Планируется, что фильм «Курчатов. Щит и меч Холодной войны» выйдет на экраны в сентябре, его покажут совершенно бесплатно в одном из челябинских кинотеатров.

Фильм снимается при поддержке гранта от «Росмолодежь».

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