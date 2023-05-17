Создатели «Братьев Елькиных» покажут драму о Холодной войне

"Мы возьмем ту часть жизни, которую он провел на Южном Урале. Актера, который играет Курчатова, тоже зовут Игорь — Игорь Ковалев, он озерский артист и телеведущий. Специально для него заказали искусственную бороду с проседью, как у Курчатова. Мы ее приклеим и прямо на нем будем подстригать, потому что она огромная, 40 сантиметров, – рассказала режиссер Светлана Попова. – Спасибо «Маяку» и сотрудникам дома-музея, что пошли навстречу, разрешили здесь снимать".