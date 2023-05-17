Мирослава Карпович призналась, что общается с Дарьей Мельниковой после "Папиных дочек"

Актриса Мирослава Карпович призналась в Instagram, что продолжает общаться с коллегой по "Папиным дочкам" Дарьей Мельниковой. Карпович отметила, что редко видится с Мельниковой, однако переписываются друг с другим в сети. "Не всегда есть возможность видеть друг друга, но не сговариваясь, мы можем надевать розовые кофточки и обмениваться фотографиями в чате", - поделилась артистка. Карпович также поддерживает связь с Елизаветой Арзамасовой, Анастасией Сиваевой и Екатериной Старшовой. "Девочки, кто сегодня в какой кофточке? Ждем фотоотчеты", - написала звезда. Ранее стало известно, что выйдет продолжение сериала "Папины дочки". Ситком покажут осенью 2023 года. По сюжету в канун годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу, Диану, Арину и Соню. К своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова. В марте актриса Гришаева призналась, что ее расстроило отсутствие исполнительниц ролей Даши и Жени — актрис Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой.