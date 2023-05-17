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Сет Макфарлейн отказался работать над "Гриффинами" из-за забастовки сценаристов

Создатель сериала "Гриффины" Сет Макфарлейн отказался от работы над шоу после 24 лет, проведенных в проекте. Как пишет Deadline, на этот шаг он пошел из-за забастовки Гильдии сценаристов США. 49-летний актер, сценарист и продюсер ушел вместе с остальной командой шоураннеров. По данным источников, он не вернется к работе над проектом, пока требования сценаристов не удовлетворят. Инсайдеры уточнили, что неотснятых сценариев хватит примерно на три месяца. 2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. Ранее сообщалось, что Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов в США.

Сет Макфарлейн отказался работать над "Гриффинами" из-за забастовки сценаристов
© Газета.Ru
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