Режиссер Кузин снимет фильм по роману Короткевича

Российский режиссер Кирилл Кузин снимет фильм по роману Владимира Короткевича
Российский режиссер Кирилл Кузин начал работу над историческим блокбастером "Черный замок" по роману белорусского классика Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".
По словам режиссера-постановщика, это будет развлекательное кино с множеством батальных сцен с каскадерами и компьютерной графикой.
Фильм относится к жанру исторического фэнтези. В смутные времена XVIII столетия князь Ольшанский украл казну и драгоценности повстанцев и таинственным образом исчез. В оставленном им манускрипте указано местонахождение сокровищ, спрятанных в подземелье Ольшанского замка.
Съемки ленты будут проходить на 50 различных локациях Беларуси. "У нас есть сцена, которая снимается в четырех разных локациях по всей Беларуси. Наши герои заходят в Глубоком, а выходят в Несвиже", - рассказал сценарист Глеб Шпригов.
Главные роли в фильме исполнят российские актеры Евгений Шварц и Вероника Устимова.
"В России молодежь мало знает Владимира Короткевича. Надеюсь, что после выхода фильма зрители заинтересуются творчеством замечательного белорусского писателя и обязательно прочитают его книги", - говорит Евгений Шварц.
К слову
Владимир Короткевич - одна из самых ярких фигур в белорусской литературе XX века. Он поднял в своих произведениях глубокие пласты национальной истории и культуры. Владимир Короткевич родился в 1930 году в городе Орше Витебской области в интеллигентской семье.
Владимир Короткевич - автор, с произведений которого стоит начинать знакомство с белорусской литературой.