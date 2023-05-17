$80.76+0.7887.57+0.41

Российский режиссер Кирилл Кузин снимет фильм по роману Владимира Короткевича

Российский режиссер Кирилл Кузин начал работу над историческим блокбастером "Черный замок" по роману белорусского классика Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

Режиссер Кузин снимет фильм по роману Короткевича
© Российская Газета

По словам режиссера-постановщика, это будет развлекательное кино с множеством батальных сцен с каскадерами и компьютерной графикой.

Фильм относится к жанру исторического фэнтези. В смутные времена XVIII столетия князь Ольшанский украл казну и драгоценности повстанцев и таинственным образом исчез. В оставленном им манускрипте указано местонахождение сокровищ, спрятанных в подземелье Ольшанского замка.

Съемки ленты будут проходить на 50 различных локациях Беларуси. "У нас есть сцена, которая снимается в четырех разных локациях по всей Беларуси. Наши герои заходят в Глубоком, а выходят в Несвиже", - рассказал сценарист Глеб Шпригов.

Главные роли в фильме исполнят российские актеры Евгений Шварц и Вероника Устимова.

"В России молодежь мало знает Владимира Короткевича. Надеюсь, что после выхода фильма зрители заинтересуются творчеством замечательного белорусского писателя и обязательно прочитают его книги", - говорит Евгений Шварц.

К слову

Владимир Короткевич - одна из самых ярких фигур в белорусской литературе XX века. Он поднял в своих произведениях глубокие пласты национальной истории и культуры. Владимир Короткевич родился в 1930 году в городе Орше Витебской области в интеллигентской семье.

Владимир Короткевич - автор, с произведений которого стоит начинать знакомство с белорусской литературой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий