Режиссер Кузин снимет фильм по роману Короткевича

Российский режиссер Кирилл Кузин начал работу над историческим блокбастером "Черный замок" по роману белорусского классика Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

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По словам режиссера-постановщика, это будет развлекательное кино с множеством батальных сцен с каскадерами и компьютерной графикой.

Фильм относится к жанру исторического фэнтези. В смутные времена XVIII столетия князь Ольшанский украл казну и драгоценности повстанцев и таинственным образом исчез. В оставленном им манускрипте указано местонахождение сокровищ, спрятанных в подземелье Ольшанского замка.

Съемки ленты будут проходить на 50 различных локациях Беларуси. "У нас есть сцена, которая снимается в четырех разных локациях по всей Беларуси. Наши герои заходят в Глубоком, а выходят в Несвиже", - рассказал сценарист Глеб Шпригов.

Главные роли в фильме исполнят российские актеры Евгений Шварц и Вероника Устимова.

"В России молодежь мало знает Владимира Короткевича. Надеюсь, что после выхода фильма зрители заинтересуются творчеством замечательного белорусского писателя и обязательно прочитают его книги", - говорит Евгений Шварц.

К слову

Владимир Короткевич - одна из самых ярких фигур в белорусской литературе XX века. Он поднял в своих произведениях глубокие пласты национальной истории и культуры. Владимир Короткевич родился в 1930 году в городе Орше Витебской области в интеллигентской семье.