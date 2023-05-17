Выход в прокат 18 мая нового фильма режиссера Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх" послужил поводом задуматься - а какие детективы снимают сейчас в России? Как развивается жанр? С помощью специалистов телеканала "Русский детектив", в частности - Ивана Кудрявцева - директора по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", куда входит "Русский детектив", мы составили для читателей "РГ" краткий обзор по тенденциям, кинофильмам и сериалам российского производства в данном жанре.

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Детективы в России процветают, но это касается ТВ и стримингов, где они занимают лидирующие позиции. В кинопрокате, в полном метре - это штучный продукт. В сравнении с Голливудом - та же картина. Там есть отдельные полнометражные детективные хиты (фильмы Кеннета Брана по Агате Кристи, "Достать ножи"...), но в основном детективы - это сериалы.

Видео дня

Важно учитывать, что детектив, в принципе, редко встречается в кино в чистом виде. Детектив определяется как жанр, в "произведениях которого повествуется о расследовании загадочного происшествия", а под это определение может попасть и фильм, который позиционируется как боевик, комедия, триллер, хоррор.

Кино

В 2023 году в кино вышел практически один российский детектив - "Айта" Степана Бурнашева. Новинка якутского кинематографа собрала в прокате 25 млн рублей.В среднем за год в прокат выходит около пяти российских детективов, некоторые из них добиваются солидных кассовых сборов (пик успешности - несколько десятков миллионов рублей).В 2022-м успешными детективами были "Тень. Взять Гордея" (28 млн), "Казнь" (56 млн рублей). В 2021-м и 2020-м детективов со сборами более 1 млн рублей не выходило.

Онлайн-кинотеатры

Совсем другая картина в онлайн-кинотеатрах. На Кинопоиске в десятке топовых сериалов с наибольшим количеством оценок на втором месте - "Триггер" (не чистый детектив, но с детективной составляющей). Всего более 730 тысяч оценок. Больше только у "Игры престолов".

Средняя оценка полнометражных детективов на Кинопоиске - 6,4. Это выше, чем у хорроров, триллеров, боевиков и фантастики.

Жанр с самым высоким средним рейтингом на Кинопоиске - нуар (7,4). А нуар это почти всегда, в том числе и детектив.

Средняя оценка детективных сериалов по версии пользователей Кинопоиска - 7. Выше, чем у приключений, боевиков, фантастики, ужасов, но ниже, чем у криминала и триллера (примерно 7,2). Правда, криминал и триллер - это зачастую те же детективы.

Судя по исследованию Яндекса, детективные сериалы пользуются одинаковой популярностью вне зависимости от возраста аудитории - от 14 до 69 лет. Также они одинаково привлекают женщин и мужчин. В других жанрах фактор пола имеет значение: например, мужчины выше оценивают драмы и фантастику.

Среди самых популярных оригинальных проектов российских стримингов обязательно есть детективы (по крайней мере проекты, где детективная интрига очень важна для сюжета). Приведем примеры по конкретным онлайн-кинотеатрам.

У ivi - "Тайна пропавшей деревни", "Пробуждение", "Замёрзшие", "Пансион", "Райцентр".

У Кинопоиска - "Триггер", "Топи", "Фандорин. Азазель", "Водоворот", "Нулевой пациент".

У Okko - "Агеев", "Чикатило", "Оффлайн".

У Wink - "Мёрзлая земля", "Фишер".

У Start - "Контейнер", "Самка богомола", "Медиатор", "Шерлок в России".

У Premier - "На страже пляжа", "Художник", "Сны", "Мёртвое озеро".

К качественным детективам по реальным событиям относится, в частности, сериал "Фишер". Медийному резонансу подобных историй способствует тот факт, что авторы сериала изучили документальную сторону дела. Соответственно, освещение сериала не ограничивается отзывами на сам сериал - выходят подкасты, видео и другие формы продвижения, вспоминающие историю заглавного маньяка, что косвенно рекламирует сериал.

Телевидение

О популярности детективов говорит и то, какое место они занимают на федеральном ТВ. Единственный конкурент - мелодрамы, но детективы лидируют в сериальном показе. "Тайны следствия", "Каменская", "Ищейка", "Журов", "Исаев", "Палач", "Налёт", "Следователь Тихонов" - лишь несколько примеров.

Некоторые из них, как "Тайны следствия", в эфире уже более 20 лет. При всей популярности, их сложно назвать "культовыми" - культовость подразумевает сплоченную группу почитателей, а эти сериалы скорее народные хиты, которые смотрели (пусть и не целиком) миллионы россиян.

Книги

Любовь к детективам в России универсальная - книг это тоже касается. Примерно треть бестселлеров - детективы. Самые продаваемые российские авторы последних лет - сплошь детективщики: Борис Акунин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Александра Маринина, Татьяна Полякова. Но эти народные хиты лишь изредка становятся основой для фильмов и сериалов.

В этом смысле больший потенциал видится у менее раскрученных, но более сложных авторов, например Владимира Евменова, лауреата премии "Русский детектив". В отличие от Акунина, Устиновой и прочих классиков жанра, книги Евменова по-настоящему мрачные и пугающие.

Мода на жуткие детективы (в том числе по реальным событиям) набирает обороты, и для фильмов/сериалов понадобятся качественные первоисточники. Так, "Охота на вепря" Евменова стала одним из финалистов "Лаборатория саспенса. Экранизации", которую запустили медиахолдинг "Цифровое Телевидение" и издательский дом "Эксмо-АСТ". Теперь кинематографисты будут готовить свои варианты экранизации этой и других остросюжетных историй. Чтобы получить права на экранизацию и возможность снять картину по произведению.

Кстати

Из-за того, что Стивен Кинг, Роберт Гелбрейт (псевдоним Джоан Роулинг) и другие западные детективщики отказались продолжать сотрудничество с российскими издательствами, доля отечественного детектива на полках может вырасти.

Компетентно

Специально для "РГ" Карен Шахназаров - режиссер, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм" - ответил на вопрос, в каком состоянии сегодня жанр кинодетектива в России:

"Детектив вообще очень популярный жанр, поэтому детективные фильмы снимаются и будут сниматься во все времена в больших количествах. К тому же, в детективе много подвидов - приключенческий детектив, политический детектив и пр. Так, что ничего удивительного, что и в России снимается много детективов - я не вижу.

Есть среди них и весьма приличные - например, сериал о майоре Черкасове в исполнении Андрея Смолякова ("Мосгаз"), "По законам военного времени" - тоже неплохой сериал, мне понравились отдельные серии, "Чёрное море" - достойный многосерийный телефильм. Не могу сказать, что у нас разучились снимать детективы - всё зависит от режиссеров, которые берутся за такие истории.

Почему лично я взялся за детектив? Наверное, потому что в моей обширной фильмографии присутствуют все жанры, включая музыкальные фильмы и комедии, а вот детективного фильма пока не было. Смысл режиссуры, как мне кажется, состоит, в том числе и в том, чтобы пробовать себя в разных жанрах.

Мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища. А сам фильм "Хитровка. Знак четырёх" возник из идеи соединить прозу Владимира Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву в книге "Москва и москвичи", с сюжетами Артура Конан Дойла. Тут и личные предпочтения литературные сошлись, и профессиональный режиссерский интерес - снять детектив".

О фильме "Хитровка. Знак четырех"

Команда создателей фильма "Хитровка. Знак четырех" конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского. Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причем не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств?

Официальный синопсис фильма таков: Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя - индийца-сикха с тёмным прошлым...

Карен Шахназаров в фильме - режиссер и продюсер. Авторы сценария: Елена Подрез, Екатерина Кочеткова и Карен Шахназаров. Оператор: Олег Лукичёв. В главных ролях Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко и другие.

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