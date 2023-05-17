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Съёмки сериала «Пингвин» с Коллином Фареллом приостановлены из-за забастовки сценаристов

Съёмки мини-сериала «Пингвин» с Коллином Фареллом в главной роли приостановлены из-за пикета в Нью-Йорке на фоне забастовки Гильдии сценаристов США. Пока неизвестно, когда авторы возобновят производство шоу.

Съемки «Пингвина» приостановлены из-за забастовки сценаристов
© Чемпионат.com

Премьера «Пингвина» была запланирована на 2024 год в онлайн-кинотеатре HBO Max. Но, видимо, выход отложат на неопределённый срок. В апреле Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер проекта.

События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении. К роли Пингвина в шоу вернётся Колин Фаррелл. Также в сериале сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу.

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