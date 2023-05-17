Съемки «Пингвина» приостановлены из-за забастовки сценаристов

Съёмки мини-сериала «Пингвин» с Коллином Фареллом в главной роли приостановлены из-за пикета в Нью-Йорке на фоне забастовки Гильдии сценаристов США. Пока неизвестно, когда авторы возобновят производство шоу.

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Премьера «Пингвина» была запланирована на 2024 год в онлайн-кинотеатре HBO Max. Но, видимо, выход отложат на неопределённый срок. В апреле Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер проекта.