Фото: начались съемки финального сезона "Новеньких" с Глебом Калюжным
В Твери начались съёмки четвёртого сезона сериала онлайн-кинотеатра START "Новенькие" с Глебом Калюжным в главной роли.
К касту присоединились победительница шоу "Новые пацанки" Кира Медведева и блогерша Анастасия Семина.
К своим ролям также вернулись Анар, Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов, Дарья Щербакова.
Фото: START
Съёмки также будут проходить в Калязине.
Четвёртый сезон станет финальным для шоу, в нём будет девять серий. Премьера состоится в этом году.
Фото: START