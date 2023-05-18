Критики без восторгов встретили фильм «Форсаж 10»

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров блокбастера «Форсаж 10». Первые обзоры от журналистов или негативные, или смешанные. Но есть и те, кто хвалит фильм. На агрегаторе Metacritic на момент написания этой новости у ленты 58 баллов из 100 от критиков на основе 41 рецензии. А на Rotten Tomatoes у боевика 60% «свежести» на основе 77 ревью.