Критики без восторгов встретили фильм «Форсаж 10»
Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров блокбастера «Форсаж 10». Первые обзоры от журналистов или негативные, или смешанные. Но есть и те, кто хвалит фильм. На агрегаторе Metacritic на момент написания этой новости у ленты 58 баллов из 100 от критиков на основе 41 рецензии. А на Rotten Tomatoes у боевика 60% «свежести» на основе 77 ревью.
Критики хвалят в основном актёрскую игру и харизму Джейсона Момоа, который в ленте играет антагониста Данте. Журналисты также высоко оценили экшен и режиссёрский талант Луи Летерье. Многие обзорщики остались недовольны тем, что картина не привносит в киносагу ничего принципиально нового. Но, по их словам, фанаты франшизы будут довольны.
Мировая премьера «Форсажа 10» состоялась вчера, 17 мая. Судя по всему, это будет лишь первая часть из будущей трилогии.