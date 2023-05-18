Эдди Мерфи может сняться в новой "Розовой пантерe"

Известный голливудский актер Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в "Розовой пантере", комедии MGM, основанной на классическом фильме. Он должен сыграть инспектора Клузо. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Создатель фильма "Еж Соник" Джефф Фаулер режиссирует картину по сценарию Криса Бремнера, а Дэн Лин из Rideback и Джонатан Эйрих продюсируют ее. Ларри Мириш и Джули Эндрюс также заняты продюсированием "Розовой пантеры".

Изначально "Розовая пантера" рассказывает о приключениях неуклюжего инспектора Клузо .

Мультяшная пантера появилась в начальных титрах и стала популярной сама по себе, впоследствии став героем мультфильмов на протяжении десятилетий. Согласно источникам, новый полнометражный проект будет представлять собой гибрид игры актеров и компьютерной графики.

Новая лента расскажет о приятелях, когда Клузо и Пантера впервые объединятся на большом экране. Инсайдеры также классифицировали проект как все еще находящийся на стадии глубокой разработки.

Сам Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как "Полицейский из Беверли-Хиллз " и "Поездка в Америку" в 1980-х, фильмам "Чокнутый профессор" и "Доктор Дулиттл" в 1990-х и мультфильме "Шрек" в 2000-х.