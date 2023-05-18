Звезда "Властелина колец" снимется в триллере о мести "Дядя"
Актриса Морфидд Кларк, известная по картинам "Властелин колец: Кольца власти" , "Святая Мод", и Эдди Марсан ("Власть", "Дэдпул 2") взялись за работу в фильме "Дядя" (Uncle).
Как пишет The Hollywood reporter, это триллер о жестокой мести от режиссера Джо Маркантонио.
В фильме рассказывается о том, как после жестокого убийствах семьи, едва достигшая подросткового возраста Милли и ее дядя Джон отправляются на жестокую миссию мести и возмездия. Но по мере того, как они приближаются к виновным, Милли должна решить, готова ли она пойти по кровавому пути мести и его жестокому, преждевременному путешествию во взрослую жизнь.
Картину продюсируют Ребекка Кнапп из Auroral Pictures и Мэтью Уэйкхэм. Сценаристами фильма являются Маркантонио и Оуинн Докинз. Никола Пирси из Picnik Entertainment является исполнительным продюсером.
"Я в восторге от того, что работаю над проектом, столь характерным для сельских районов Уэльса, но имеющим такой большой резонанс с современными проблемами, затрагивающими людей во всем мире", — рассказала Кларк.
"Сценарий захватил меня, и работа с такими талантливыми режиссерами, актерами и съемочной группой — это мечта", - добавила артистка.
Основные съемки должны начаться осенью в Великобритании.