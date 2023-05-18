$80.76+0.7887.57+0.41

Звезда "Властелина колец" снимется в триллере о мести "Дядя"

Актриса Морфидд Кларк, известная по картинам "Властелин колец: Кольца власти" , "Святая Мод", и Эдди Марсан ("Власть", "Дэдпул 2") взялись за работу в фильме "Дядя" (Uncle).

Звезда "Властелина колец" снимется в триллере о мести "Дядя"
© Газета.Ru

Как пишет The Hollywood reporter, это триллер о жестокой мести от режиссера Джо Маркантонио.

В фильме рассказывается о том, как после жестокого убийствах семьи, едва достигшая подросткового возраста Милли и ее дядя Джон отправляются на жестокую миссию мести и возмездия. Но по мере того, как они приближаются к виновным, Милли должна решить, готова ли она пойти по кровавому пути мести и его жестокому, преждевременному путешествию во взрослую жизнь.

Картину продюсируют Ребекка Кнапп из Auroral Pictures и Мэтью Уэйкхэм. Сценаристами фильма являются Маркантонио и Оуинн Докинз. Никола Пирси из Picnik Entertainment является исполнительным продюсером.

"Я в восторге от того, что работаю над проектом, столь характерным для сельских районов Уэльса, но имеющим такой большой резонанс с современными проблемами, затрагивающими людей во всем мире", — рассказала Кларк.

"Сценарий захватил меня, и работа с такими талантливыми режиссерами, актерами и съемочной группой — это мечта", - добавила артистка.

Основные съемки должны начаться осенью в Великобритании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий