Звезда "Властелина колец" снимется в триллере о мести "Дядя"

В фильме рассказывается о том, как после жестокого убийствах семьи, едва достигшая подросткового возраста Милли и ее дядя Джон отправляются на жестокую миссию мести и возмездия. Но по мере того, как они приближаются к виновным, Милли должна решить, готова ли она пойти по кровавому пути мести и его жестокому, преждевременному путешествию во взрослую жизнь.