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Никулин был поражен Владимиром Высоцким при первой встрече, но Гурченко он разочаровал

Никулин был поражен Владимиром Высоцким при первой встрече, но Гурченко он разочаровал
© FBM.ru

Совершенно неожиданно для Юрия Никулина, советский артист Владимир Высоцкий вызвал у него удивление при их первой встрече, тогда как Людмила Гурченко оказалась разочарована им.

Их знакомство произошло после выхода фильма “Друг мой, Колька!” (0+), где Юрий Никулин сыграл главную роль. Режиссер Александр Митта пригласил актера и его супругу в гости, чтобы познакомить их с Владимиром Высоцким, легендарным музыкантом, сообщает информационный портал sport24.ru.

Юрий Никулин рассказывал, что представлял Высоцкого совсем иным. Он был поражен внешностью музыканта, и позже отмечал, что просто иногда любил проводить время с ним.

Похожая реакция была и у Людмилы Гурченко, советской актрисы. Она отметила, что не ожидала такого мощного и надрывного голоса у крупного и мужественного мужчины.

«Я всегда надеялась, что увижу в нем что-то особенное. Но, к сожалению, разочаровалась», — призналась актриса.

Причина смерти Владимира Высоцкого до сих пор остается неизвестной. Близкие делали все возможное, чтобы избежать вскрытия. В ходе слухов упоминалась наркотическая или алкогольная зависимость как возможные причины. В некоторых источниках упоминается самоудушение. В медицинских документах указана “острая сердечно-сосудистая недостаточность” как причина смерти.

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