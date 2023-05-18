Никулин был поражен Владимиром Высоцким при первой встрече, но Гурченко он разочаровал

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Совершенно неожиданно для Юрия Никулина, советский артист Владимир Высоцкий вызвал у него удивление при их первой встрече, тогда как Людмила Гурченко оказалась разочарована им.

Их знакомство произошло после выхода фильма “Друг мой, Колька!” (0+), где Юрий Никулин сыграл главную роль. Режиссер Александр Митта пригласил актера и его супругу в гости, чтобы познакомить их с Владимиром Высоцким, легендарным музыкантом, сообщает информационный портал sport24.ru.

Юрий Никулин рассказывал, что представлял Высоцкого совсем иным. Он был поражен внешностью музыканта, и позже отмечал, что просто иногда любил проводить время с ним.

Похожая реакция была и у Людмилы Гурченко, советской актрисы. Она отметила, что не ожидала такого мощного и надрывного голоса у крупного и мужественного мужчины.

«Я всегда надеялась, что увижу в нем что-то особенное. Но, к сожалению, разочаровалась», — призналась актриса.