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Второй сезон сериала «И просто так» с Сарой Джессикой Паркер выйдет 22 июня

Продолжение сериала «И просто так» с актрисой Сарой Джессикой Паркер получило официальную дату выхода. Премьера второго сезона состоится 22 июня. Новый сезон покажут на стриминговом сервисе HBO Max. По данным Deadline, первые две серии продолжения можно будет посмотреть уже 22 июня. Всего во втором сезоне покажут 11 эпизодов, которые будут выходить каждый четверг. В Сети также появился первый тизер ленты. Актерский состав вновь пополнили Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). К ним также присоединится актер Джон Корбетт в роди Эйдана Шоу. Напомним, сериал «И просто так» стал продолжением «Секса в большом городе». В картине рассказывается, что случилось с главными героинями спустя много лет. Режиссерами проекта выступили Майкл Патрик Кинг, Ниша Ганатра, Джиллиан Робеспьер, Ану Валиа и Синтия Никсон.

Второй сезон сериала «И просто так» с Сарой Джессикой Паркер выйдет 22 июня
© Слово и Дело
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