Гоше Куценко — 55: лучшие ранние роли актера

Юрий Куценко (более известный под псевдонимом Гоша Куценко) получил настоящую славу в нулевых. Именно на это время пришелся расцвет его актерской карьеры и зрители часто видели его лицо на большом экране. Сейчас он занимается преимущественно театром, продюсированием и режиссурой.

В материале “Рамблера” — лучшие роли Гоши Куценко из нулевых для тех, кто хочет поностальгировать.

“Антикиллер” (2002)

Кадр из фильма "Антикиллер"

Егор Кончаловский снял фильм по мотивам одноименного романа Данила Корецкого. Действие картины происходит в “лихие” 90-е, главный герой — бывший сотрудник милиции. Он только недавно вышел из колонии, где оказался по делу о превышении должностных полномочий. Теперь бывший опер меняет роль и внедряется в банду бандитов, а его прозвищем становится Лис.

“Ночной Дозор” (2004)

Кадр из фильма "Ночной дозор"

Легендарный российский фильм Тимура Бекмамбетова до сих пор будоражит сердца зрителей. Главная роль в нем досталась Константину Хабенскому, но в картине сыграли также и другие звезды российского кинематографа. Одну из ролей второго плана исполнил Гоша Куценко, он играет мага по имени Игнат. И эта роль стала очень запоминающейся. Не все узнали актера на экранах, но он действительно показал работу в новом для себя амплуа.

“Любовь-морковь” (2007)

Кадр из фильма "Любовь-морковь"