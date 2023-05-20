Гоше Куценко — 55: лучшие ранние роли актера
Юрий Куценко (более известный под псевдонимом Гоша Куценко) получил настоящую славу в нулевых. Именно на это время пришелся расцвет его актерской карьеры и зрители часто видели его лицо на большом экране. Сейчас он занимается преимущественно театром, продюсированием и режиссурой.
В материале “Рамблера” — лучшие роли Гоши Куценко из нулевых для тех, кто хочет поностальгировать.
“Антикиллер” (2002)
Егор Кончаловский снял фильм по мотивам одноименного романа Данила Корецкого. Действие картины происходит в “лихие” 90-е, главный герой — бывший сотрудник милиции. Он только недавно вышел из колонии, где оказался по делу о превышении должностных полномочий. Теперь бывший опер меняет роль и внедряется в банду бандитов, а его прозвищем становится Лис.
“Ночной Дозор” (2004)
Легендарный российский фильм Тимура Бекмамбетова до сих пор будоражит сердца зрителей. Главная роль в нем досталась Константину Хабенскому, но в картине сыграли также и другие звезды российского кинематографа. Одну из ролей второго плана исполнил Гоша Куценко, он играет мага по имени Игнат. И эта роль стала очень запоминающейся. Не все узнали актера на экранах, но он действительно показал работу в новом для себя амплуа.
“Любовь-морковь” (2007)
Одна из главных комедий нулевых, в которой Гоша Куценко сыграл роль первого плана. Фильм рассказывает историю семейной пары, которая познакомилась еще в молодости и клялась друг другу в вечной любви. Однако с тех пор чувства вытеснили работа, бытовые заботы и семейные неурядицы. Супруги хотят развестись, но перед этим пытаются спасти отношения у семейного психолога. Его методы оказываются не такими традиционными и очень неожиданными.