В российский прокат вышел детектив "Хитровка. Знак четырех"
В кинотеатре "Октябрь" в Москве 16 мая состоялась премьера фильма, где 40 лет назад режиссёр Карен Шахназаров представил свой первый фильм — музыкальную комедию "Мы из джаза". "Это экранизация [фильм "Хитровка"] по мотивам произведений знаменитого русского бытописателя, журналиста Гиляровского и английского автора Артура Конан Дойла", — рассказывает Карен Шахназаров.
Сюжет "Хитровки" переносит зрителей в события начала 20 века, которые происходили в реальности. Создатели Московского Художественного театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко — герои Константина Крюкова и Александра Олешко — ставят пьесу "На дне". Великие реформаторы русской сцены понимают, что не смогут "создать иллюзию подлинной жизни" и увлечь публику, поскольку мало знают о жизни социальных низов, которую наглядно отразил Горький.
Создатели "Хитровки" из киноконцерна "Мосфильм" и киностудии "Курьер" отмечают, что, "несмотря на простое предназначение развлечь зрителя, в основе картины — сложный концепт". Из прозы Гиляровского развиваются сюжеты, где сыщиками становятся сам репортёр и русский театральный гений. По словам режиссера Карена Шахназарова, он давно хотел снять кино в стиле Шерлока Холмса и с энтузиазмом взялся за свой первый детектив.
Авторы фильма изучили жизнь дореволюционной Москвы, как маргинальную, так и светскую. Это позволило отобразить архитектурный контраст столицы того времени: обветшалые душные кабаки, публичные дома, притоны и подземелья, а также богемные клубы, рестораны и театры. Для воссоздания "Хитрова рынка" было построено 40 торговых лавок — лишь на их обустройство ушло две недели.
Съёмки велись в МХТ им. Чехова, на площадках "Мосфильма", в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Карен Шахназаров, советский и российский кинорежиссёр, народный артист России, также отметил: "Мы — советские режиссёры — часто говорим, что великая советская актёрская школа — это да, а вот нынешняя — не очень. Но после "Хитровки" это клише у меня абсолютно исчезло. Современная школа не менее хороша, но стоит на плечах людей, знаковых для нашей культуры. И если благодаря этому фильму многие узнают о Станиславском и Гиляровском — будет прекрасно. Я очень благодарен ребятам, с кем проделал эту большую работу. Всё, что на экране хорошо — их заслуга, а что плохо — мои ошибки".Фундамент, который заложили создатели картины, позволяет расширить детективную историю с национальными героями и превратить её в достояние отечественного кинематографа. Отвечая на вопросы MAER о возможном цикле фильмов на основе "Хитровки", актёры выразили надежду на большое продолжение: "Будет жалко начать такую великолепную историю и не продолжить! Но говорить об этом, когда "Хитровка" только вышла, пока рано".
Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER: "Хочется назвать "Хитровку. Знак четырёх" эдаким очень удачным примером импортозамещения для российского проката. Аплодирую мастерству Карена Георгиевича и всей его команде".
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