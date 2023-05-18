В российский прокат вышел детектив "Хитровка. Знак четырех"

Съёмки велись в МХТ им. Чехова, на площадках "Мосфильма", в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Карен Шахназаров, советский и российский кинорежиссёр, народный артист России, также отметил: "Мы — советские режиссёры — часто говорим, что великая советская актёрская школа — это да, а вот нынешняя — не очень. Но после "Хитровки" это клише у меня абсолютно исчезло. Современная школа не менее хороша, но стоит на плечах людей, знаковых для нашей культуры. И если благодаря этому фильму многие узнают о Станиславском и Гиляровском — будет прекрасно. Я очень благодарен ребятам, с кем проделал эту большую работу. Всё, что на экране хорошо — их заслуга, а что плохо — мои ошибки".Фундамент, который заложили создатели картины, позволяет расширить детективную историю с национальными героями и превратить её в достояние отечественного кинематографа. Отвечая на вопросы MAER о возможном цикле фильмов на основе "Хитровки", актёры выразили надежду на большое продолжение: "Будет жалко начать такую великолепную историю и не продолжить! Но говорить об этом, когда "Хитровка" только вышла, пока рано".