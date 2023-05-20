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Десятая часть «Форсажа» не смогла завоевать восторженных отзывов у критиков

Фильм «Форсаж-10» вышел в мировой прокат 17 мая 2023 года. После спада эмбарго кинокритики начали делиться первыми отзывами после просмотра ленты.

Десятая часть «Форсажа» не завоевала восторженных отзывов
© Слово и Дело

Сюжет десятого «Форсажа» вновь разворачивается вокруг Доминика Торетто и его семьи. Как отметил исполнитель главной роли Вин Дизель, на этой части «закончится основная мифология цикла».

Кинокритики уже оценили «Форсаж-10» и выставили свои оценки. Но отзывы оказались смешанными. Так, на Metacritic фильм набрал лишь 56 баллов, а на Rotten Tomatoes ленте выставили 60% «свежести».

Некоторые критики отметили, что режиссер Луи Летерьер смог превратить «дурацкий сюжет» в фильм со смыслом. Другие же оценили экшен-сцены. Часть зрителей восхитилась игрой актера Джейсона Момоа, которому досталась роль антагониста. По их мнению, весь фильм держался именно на нем.

Еще часть критиков призвали зрителей не ждать чего-то принципиально нового от фильма. Десятый «Форсаж» может понравиться истинным поклонникам франшизы, но у других вряд ли сложатся положительные впечатления от просмотра.

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