Что известно о фильме "Хитровка. Знак четырех"

Константин Станиславский — всемирно известный режиссер, реформатор театра. Владимир Гиляровский — остроумный автор, репортер, главный бытописатель Москвы. Люди серьезные, две глыбы русской культуры на рубеже XIX–XX веков. Однажды они откладывают свои дела и встречаются в самом злачном месте Москвы, чтобы расследовать таинственное убийство индийца с темным прошлым… В реальности этого, конечно, не было, что не помешало Карену Шахназарову выстроить сюжет своего нового фильма вокруг такого неожиданного взгляда на двух классиков. Рассказываем, как возникла идея превратить Станиславского и Гиляровского в Шерлока Холмса и доктора Ватсона, почему они оказались на Хитровке и как создавалась картина.

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Несмотря на то что сюжет фильма вымышленный, в его основу легло реальное историческое событие. В 1902 году Константин Станиславский решил поставить в Московском художественном театре очень смелую для своего времени пьесу Максима Горького "На дне". Чтобы актеры прочувствовали материал и достоверно вжились в образы, режиссер захотел показать им, что на самом деле творится в трущобах и ночлежках. Самым злачным местом в Москве в то время считалась Хитровка. Обычные горожане сторонились этого района — живым можно было и не выйти, ведь законы здесь устанавливали воры, мошенники, нищие, беглые каторжане и прочие деклассированные личности. Жизнь на Хитровке была очень бедной, грязной, криминальной, здесь скрывались от наказания за старые преступления и регулярно совершали новые, при этом даже полицейские не решались разбираться в местных конфликтах.

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Однако журналист Владимир Гиляровский в трущобах был частым гостем — он считал их колоритными, собирал фактуру для своих очерков, общался с жителями, помогал некоторым нищим. Местные знали его, называли Гиляем и не трогали. Именно поэтому Станиславский попросил Гиляровского побыть для него и для труппы проводником в московское инферно.

Путешествие "на дно" состоялось: театральный художник Виктор Симов сделал наброски с натуры, Станиславский и актеры набрались "материала", по обычаю этих мест выпили водки с жителями ночлежки. "Радость, когда я привел таких гостей, была неописуема", — писал Гиляровский в очерке "На Хитровке". Правда, одна криминальная банда все-таки планировала устроить артистам "темную", но все закончилось мирно — возвращением в МХТ и успехом постановки.

А вот в фильме Шахназарова "экскурсия" стала началом другой истории, вымышленной: Станиславский и Гиляровский обнаружили убитым индийца. Что он делал на Хитровке — в целом загадка, зато известно, что он был последователем сикхизма — религии, которая проповедует братское отношение ко всем людям независимо от их происхождения. Режиссер и журналист оказались втянуты в расследование его смерти.

Станиславский в поиске истины

По словам создателей картины, вдохновение они нашли в классике — повести Артура Конан Дойла "Знак четырех". В этом произведении Холмс и Ватсон распутывали дело, связанное с похищением индийского клада и убийством одного из его владельцев. Еще одной сюжетной линией была встреча доктора Ватсона с его будущей женой Мэри Морстен. Судя по трейлеру "Хитровки", романтическую историю мы увидим и в кино.

Одну из главный ролей сыграл Константин Крюков. Личность и жизнь его героя — Константина Станиславского — хорошо изучена театроведами и, скорее всего, хотя бы в общих чертах известна многим россиянам. Однако, по словам актера, задачи стремиться к "документальной иллюстрации истории" не было. "Какие-то пункты из биографии моего персонажа я, конечно, учитываю — что любил, что не любил, но во многом у нас все сделано не то чтобы интереснее, просто по-другому", — поделился Крюков.

В фильме Станиславский, даже передвигаясь по подземельям Хитровки, по-эстетски носит костюм-тройку, галстук и начищенные ботинки. На контрасте с ним Гиляровский, которого ночлежники уважали за отсутствие барских замашек, чаще появляется в простом плаще, каракулевой шапке и сапогах. Образ журналиста воплотил Михаил Пореченков. "Мне близки такие персонажи, мне они нравятся. Озорной, крепкий, веселый, каждый скажет — "наш человек", — рассказывает о своем герое Пореченков. — Он вроде бы возрастной, но такой хулиганистый, готов броситься в любую авантюру и знает, как двигаться по самым опасным закоулкам жизни". Для Крюкова и Пореченкова это уже пятая совместная работа: впервые они встретились на съемках "9 роты" Федора Бондарчука.

Главную женскую роль в фильме сыграла Анфиса Черных ("Географ глобус пропил"). У ее героини Княжны тоже был реальный прототип — девушка легкого поведения и воровка, которая жила на Хитровке в первой половине 1880-х и упоминалась в очерках Гиляровского. Но киноверсия Княжны, по словам создателей, получилась более утонченной и даже аристократичной. "Моя героиня очень своенравная, ретивая, яркая. При этом в ней есть доля безумства — в хорошем смысле этого слова. Отчаянная девушка — не боится рисковать, причем продуманно", — рассказывает Анфиса Черных. Как можно догадаться по трейлеру, за время расследования ее героиня проживает сильную трансформацию: вызывающий образ девушки в кабаке сменяется утонченным в стенах театра.

В фильме главный напарник Станиславского — Гиляровский, но мы помним, что в действительности режиссер неразлучен с Немировичем-Данченко. Он тоже стал одним из героев картины, его роль исполнил Александр Олешко. Евгений Стычкин сыграл городового Рудникова — чиновника, который во второй половине XIX века управлял Хитровым рынком. Благодаря репортажам Гиляровского сведения сохранились и о нем: это был человек, который никого не боялся, стремился к справедливости и вызывал уважение даже у самых безнадежных обитателей Хитровки.

Остров прошлого

Фильм снимали на протяжении трех месяцев, летом и осенью 2022 года. Несколько смен провели в Санкт-Петербурге и Кронштадте, но большая часть съемок прошла в Москве. Декорациями для некоторых сцен стали настоящие интерьеры МХТ им. А.П. Чехова, а вот использовать в качестве натуры Хитровскую площадь не получилось — в современном виде она совершенно не похожа на криминальное место из прошлых веков. Преступный квартал со старым рынком, трущобами и ночлежками воссоздали на "Мосфильме". Декораторы построили около 40 торговых лавок, при этом, чтобы собрать их и оживить реквизитом, понадобилось почти две недели. Для большей реалистичности в качестве материала использовали старое дерево, подержанные двери и оконные рамы.

"Мы сделали, скажем так, "злачную Москву". Что это подразумевает? То, что в одном месте собраны все грехи. В метафорическом смысле здесь будут сосредоточены все круги ада: публичные дома, притоны, воровство, обжорство и так далее. Настоящая Хитровка представляла собой некое подобие огромной коммуналки. Жили здесь довольно тесно, друг на друге. Поэтому мы сделали все эти сараюшки — попытались уплотнить, добиться ощущения духоты от количества людей, от количества вещей, пребывающих вне всяких норм и порядка", — рассказывает художник-постановщик картины Сергей Февралев. Еще для съемок создали "катакомбы" с комнатами, лестницами, мостиками — там снимались динамичные сцены погонь и схваток. Чтобы "хитровское подземелье" выглядело максимально правдоподобно, вырыли даже искусственную реку глубиной почти 30 см — прообраз коллектора подземной реки Неглинная.

Помимо "злачной Москвы" построили на натурной площадке и "Москву парадную" — с магазинами, ресторанами, доходными домами. А один из павильонов "Мосфильма" превратили в индуистский храм XIX века с колоннами и гигантскими статуями божеств.

Если большинство декораций создавали конкретно для этого проекта, то костюмы — а в фильме их задействовано около 1 200 — подбирали в фондах "Мосфильма". Однако часть одежды все равно пришлось пошить специально, при этом, как отмечают авторы картины, внешний вид героев был вдохновлен персонажами в стиле Тима Бертона и Гая Ричи.

Судя по всему, от фильма "Хитровка. Знак четырех" стоит ожидать зрелищности и масштаба: для съемок был создан целый район с многоуровневыми декорациями, а в самой массовой сцене участвовала примерно тысяча человек. Еще обещают экшен — погони, драки, взрывы. Ну и, конечно, интересно узнать, какими методами театральный режиссер и писатель будут раскрывать преступление. "Я никогда не делал детективов, хотя в совершенно разных жанрах работал, — отметил Карен Шахназаров. — И мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища".