Режиссер «Форсажа 10» высказался о будущем франшизы

Изначально рассчитывалось, что десятая и одиннадцатая части «Форсажа» завершат франшизу и поставят в ней точку. После этого исполнитель роли Доминика Торетто Вин Дизель рассказал, что также выйдет и двенадцатая часть.

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Недавно постановщик «Форсажа 10» Луи Летерье в интервью изданию Entertainment Weekly высказался на тему бесконечных сиквелов, которые никак не радуют фанатов, а лишь продолжают франшизы. По мнению Летерье, главное вовремя остановиться.

Давайте посмотрим, что получится из этого. В этой франшизе прекрасно то, что зрители дарили свою любовь, а затем франшиза продолжала расти и дарила любовь в ответ. Не стоит постоянно пичкать людей чем-то, а лучше дать то, что они любят. Так что давайте посмотрим, что будет дальше.

Также режиссёр подчеркнул, что одиннадцатая часть будет очень эмоциональной. Настолько, что люди не будут ожидать этого.

Как фанату, вам понравится концовка, и вы будете плакать. Вторая часть будет печальной. Это будет прекрасно, и я так счастлив, что работаю с этим.