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«Это потрясающе»: фанаты в восторге от тизера фильма по игре Five Nights At Freddy's

Вчера вышел тизер экранизации игры Five Nights At Freddy's. Судя по всему, ажиотаж у фильма есть, а аудитория приняла первый взгляд отлично — ролик показывает впечатляющие цифры.

Так, у тизера уже более 11 млн просмотров и почти 940 тыс. лайков при 15 тыс. дизлайках. Это отличные результаты для ролика подобного калибра — тизера экранизации небольшой хоррор-игры.

В комментариях можно увидеть множество хвалебных слов о самом тизере и о франшизе в целом. Ролик называют интересным, а фильм — многообещающим.

Тот факт, что всё начиналось как простая инди-игра от человека, пытающегося прокормить свою семью, просто поразителен. Показывает, что самые большие достижения начинаются с малого.

Независимо от того, каким получится фильм, я просто горжусь тем, что этот инди-хоррор зашёл так далеко.

Чертовски здорово видеть, как далеко продвинулась Five Nights At Freddy's. Я опробовал игру, когда мне было 11 лет, ещё в 2014 году, и сейчас, в 20 лет, я с нетерпением жду возможности увидеть её на большом экране.

Это потрясающе. Тизер действительно превзошёл мои ожидания, и я уверен, что он превзошёл ожидания всех остальных.

Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроился охранником в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Майк спокойно начинает работать, ничего не подозревая, однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.

Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября, но до России картина вряд ли доберётся.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

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