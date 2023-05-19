Как Серджио Леоне заново придумал Америку

В сети вышел документальный фильм Франческо Зиппеля «Серджио Леоне. Человек, который открыл Америку» — в котором о великом итальянском режиссере рассказывают Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и другие выдающиеся люди искусства. О том, как Леоне заново изобрел самые американские из всех жанров кино, рассказывает материал «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Среди главных событий детства Серджио Леоне — походы на голливудские фильмы в 1930-х и последующее вхождение американских войск в Рим. Америка для него навсегда стала символом чуда и освобождения — образом, который отпечатался в его сознании, а много лет спустя определил его карьеру. Сам Леоне потом не раз говорил, что его кино снято с точки зрения ребенка. Говорит он об этом и с экрана в своей новейшей кинобиографии, вышедшей с подзаголовком «Итальянец, который открыл Америку». И правда, с такими исходными данными — кому, как не ему.

Видео дня

На счету режиссера Франческо Зиппеля — фильмы о родоначальнике афроамериканского кинематографа Оскаре Мишо, Уильяме Фридкине и Федерико Феллини (причем увиденном глазами Уэса Андерсона). Серджио Леоне из этого ряда неочевидных или неожиданно рассмотренных кинематографистов как будто слегка выбивается.

Lenta.ru

Леоне — абсолютный классик, фильмы которого пересматривают (и перевыпускают в прокат) до сих пор. Он человек, фактически открывший миру Клинта Иствуда, он изобретатель спагетти-вестерна и, в конце концов, автор «Однажды в Америке». Для уважающего себя документалиста это как будто не слишком интересная фигура. В ней вроде бы совсем нечего открывать, разве что в очередной раз пересказывать энциклопедию. Тем более что «Итальянец, который открыл Америку» с первых кадров заявляет вполне традиционную форму: архивные съемки героя перемежаются говорящими головами. Их выбор, однако, куда менее очевиден.

Разумеется, локомотивом повествования выступает Квентин Тарантино.

Без него здесь было никак не обойтись — духом Леоне пропитана как минимум половина фильмографии Квентина. К тому же он эмоциональный, харизматичный рассказчик, способный подстегивать зрителя после выступлений более чинных ораторов. Среди них обязательные Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Иствуд, Стивен Спилберг и пара европейских историков кино. Дальше начинаются сюрпризы: здесь и Даррен Аронофски, и Дэмьен Шазелл, комиксист Фрэнк Миллер и гонконгский классик Цуй Харк.

После вступительного тарантиновского фейерверка («Я, как и Серджио, пытался добраться до сути не характера, но архетипа») не обходится, конечно, и без обязательного набора баек. Иствуд в начале карьеры работал инструктором по плаванию, а мост, который взрывали в «Хорошем, плохом и злом», слишком долго строили. На съемки Леоне обязательно приезжал с семьей (здесь идут восторженные воспоминания детей Серджио), и на площадке царила атмосфера любви, а временами и настоящего итальянского пира.

Довершает картину сам Серджио Леоне, рассказывающий о новом замысле, уплетая — да-да! — спагетти.

Однако быстро становится понятно, что Зиппель мастерски режиссирует обязательные славословия, направляя мысли своих спикеров в сторону подзаголовка фильма. Леоне бесповоротно изменил жанр вестерна, который к моменту его разворота к жанру (после дебютного «Колосса Родосского») пришел в упадок. В его картинах уже не стало никаких индейцев, золотой лихорадки и прочего героизма. Их место заняли красочные пейзажи, дополняющая действие музыка Эннио Морриконе и герои, совсем не похожие на Джона Уэйна.

Lenta.ru

При всем демонстративном реализме и мрачности Леоне работал с архетипическими, почти сказочными сюжетами. Он создал на экране Америку своей мечты и в итоге заставил весь мир в нее поверить. Для Фрэнка Миллера фильмы трилогии о пригоршне долларов стали неиссякаемым источником визуального вдохновения — Леоне был мастером колорита, монтажа и крупного плана, так что автору «Темного рыцаря» веришь с легкостью.

Разговоры о важном Зиппель прокладывает специально выстроенными моделями отдельных сцен из фильмов героя. Эти реконструкции, похожие на игру в солдатики, подчеркивают по-детски безудержную игру воображения Леоне, в равной степени опиравшегося как на реальность, так и на свои личные представления о предмете изображения.

Около года назад до российского проката добрался фильм «Эннио. Маэстро» Джузеппе Торнаторе (который в фильме Зиппеля тоже выступает в роли спикера). Это была картина о современном классике, великом композиторе, подробное исследование его жизни и мира его музыки. «Итальянец, который открыл Америку» идет по иному пути. Разумеется, здесь есть и портрет великого художника, но куда важнее оказывается демонстрация механики культурного обмена.

Закрывая ковбойскую тему после «Хорошего, плохого, злого», Леоне позвал на роль злодея в «Однажды на Диком Западе» Генри Фонду.

Постепенно режиссер разрушил привычный образ голливудской звезды и даже заставил Генри снять специально купленные для этой роли карие контактные линзы. Когда Фонда увидел, как Серджио презентовал его на экране, он был поражен и признал в режиссере настоящего мастера. То же самое Леоне сделал и с образом Америки в кино. Создав его, он вдохнул в американский миф новую жизнь, подарив его всему миру — не только Америке, но и чутким к голливудским образцам гонконгским режиссерам. Этот подарок по цепочке приняли и современные авторы Шазелл и Аронофски, обязанные кинематографу Леоне смелым подходом к визуальной выразительности и образности.

Финальная часть фильма Зиппеля посвящена «Однажды в Америке» — картине, которую Леоне снял после 12-летнего перерыва. Картине, к которой он готовился скрупулезнее, чем к любой из своих прошлых работ. «Итальянец, который открыл Америку» показывает великий фильм как сагу о детстве — и как возвращение Леоне к истокам. Здесь же на экране возникает и Дженнифер Коннели — для самой трогательной героини фильма Зиппеля роль в «Однажды в Америке» стала дебютом на большом экране.

Lenta.ru

Под занавес коротко рассказывается и о последнем, так и не снятом проекте Леоне — фильме о блокаде Ленинграда, работу над которым он начал незадолго до смерти. И в контексте предыдущих полутора часов всякий российский зритель обязательно испытает щемящее чувство. Быть может, если бы мы увидели себя глазами Серджио Леоне, вся история пошла бы несколько иным путем.