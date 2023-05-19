Как Серджио Леоне заново придумал Америку

В сети вышел документальный фильм Франческо Зиппеля «Серджио Леоне. Человек, который открыл Америку» — в котором о великом итальянском режиссере рассказывают Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и другие выдающиеся люди искусства. О том, как Леоне заново изобрел самые американские из всех жанров кино, рассказывает материал «Ленты.ру».
Среди главных событий детства Серджио Леоне — походы на голливудские фильмы в 1930-х и последующее вхождение американских войск в Рим. Америка для него навсегда стала символом чуда и освобождения — образом, который отпечатался в его сознании, а много лет спустя определил его карьеру. Сам Леоне потом не раз говорил, что его кино снято с точки зрения ребенка. Говорит он об этом и с экрана в своей новейшей кинобиографии, вышедшей с подзаголовком «Итальянец, который открыл Америку». И правда, с такими исходными данными — кому, как не ему.
На счету режиссера Франческо Зиппеля — фильмы о родоначальнике афроамериканского кинематографа Оскаре Мишо, Уильяме Фридкине и Федерико Феллини (причем увиденном глазами Уэса Андерсона). Серджио Леоне из этого ряда неочевидных или неожиданно рассмотренных кинематографистов как будто слегка выбивается.
Леоне — абсолютный классик, фильмы которого пересматривают (и перевыпускают в прокат) до сих пор. Он человек, фактически открывший миру Клинта Иствуда, он изобретатель спагетти-вестерна и, в конце концов, автор «Однажды в Америке». Для уважающего себя документалиста это как будто не слишком интересная фигура. В ней вроде бы совсем нечего открывать, разве что в очередной раз пересказывать энциклопедию. Тем более что «Итальянец, который открыл Америку» с первых кадров заявляет вполне традиционную форму: архивные съемки героя перемежаются говорящими головами. Их выбор, однако, куда менее очевиден.
Разумеется, локомотивом повествования выступает Квентин Тарантино.
Без него здесь было никак не обойтись — духом Леоне пропитана как минимум половина фильмографии Квентина. К тому же он эмоциональный, харизматичный рассказчик, способный подстегивать зрителя после выступлений более чинных ораторов. Среди них обязательные Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Иствуд, Стивен Спилберг и пара европейских историков кино. Дальше начинаются сюрпризы: здесь и Даррен Аронофски, и Дэмьен Шазелл, комиксист Фрэнк Миллер и гонконгский классик Цуй Харк.
После вступительного тарантиновского фейерверка («Я, как и Серджио, пытался добраться до сути не характера, но архетипа») не обходится, конечно, и без обязательного набора баек. Иствуд в начале карьеры работал инструктором по плаванию, а мост, который взрывали в «Хорошем, плохом и злом», слишком долго строили. На съемки Леоне обязательно приезжал с семьей (здесь идут восторженные воспоминания детей Серджио), и на площадке царила атмосфера любви, а временами и настоящего итальянского пира.
Довершает картину сам Серджио Леоне, рассказывающий о новом замысле, уплетая — да-да! — спагетти.
Однако быстро становится понятно, что Зиппель мастерски режиссирует обязательные славословия, направляя мысли своих спикеров в сторону подзаголовка фильма. Леоне бесповоротно изменил жанр вестерна, который к моменту его разворота к жанру (после дебютного «Колосса Родосского») пришел в упадок. В его картинах уже не стало никаких индейцев, золотой лихорадки и прочего героизма. Их место заняли красочные пейзажи, дополняющая действие музыка Эннио Морриконе и герои, совсем не похожие на Джона Уэйна.
При всем демонстративном реализме и мрачности Леоне работал с архетипическими, почти сказочными сюжетами. Он создал на экране Америку своей мечты и в итоге заставил весь мир в нее поверить. Для Фрэнка Миллера фильмы трилогии о пригоршне долларов стали неиссякаемым источником визуального вдохновения — Леоне был мастером колорита, монтажа и крупного плана, так что автору «Темного рыцаря» веришь с легкостью.
Разговоры о важном Зиппель прокладывает специально выстроенными моделями отдельных сцен из фильмов героя. Эти реконструкции, похожие на игру в солдатики, подчеркивают по-детски безудержную игру воображения Леоне, в равной степени опиравшегося как на реальность, так и на свои личные представления о предмете изображения.
Около года назад до российского проката добрался фильм «Эннио. Маэстро» Джузеппе Торнаторе (который в фильме Зиппеля тоже выступает в роли спикера). Это была картина о современном классике, великом композиторе, подробное исследование его жизни и мира его музыки. «Итальянец, который открыл Америку» идет по иному пути. Разумеется, здесь есть и портрет великого художника, но куда важнее оказывается демонстрация механики культурного обмена.
Закрывая ковбойскую тему после «Хорошего, плохого, злого», Леоне позвал на роль злодея в «Однажды на Диком Западе» Генри Фонду.
Постепенно режиссер разрушил привычный образ голливудской звезды и даже заставил Генри снять специально купленные для этой роли карие контактные линзы. Когда Фонда увидел, как Серджио презентовал его на экране, он был поражен и признал в режиссере настоящего мастера. То же самое Леоне сделал и с образом Америки в кино. Создав его, он вдохнул в американский миф новую жизнь, подарив его всему миру — не только Америке, но и чутким к голливудским образцам гонконгским режиссерам. Этот подарок по цепочке приняли и современные авторы Шазелл и Аронофски, обязанные кинематографу Леоне смелым подходом к визуальной выразительности и образности.
Финальная часть фильма Зиппеля посвящена «Однажды в Америке» — картине, которую Леоне снял после 12-летнего перерыва. Картине, к которой он готовился скрупулезнее, чем к любой из своих прошлых работ. «Итальянец, который открыл Америку» показывает великий фильм как сагу о детстве — и как возвращение Леоне к истокам. Здесь же на экране возникает и Дженнифер Коннели — для самой трогательной героини фильма Зиппеля роль в «Однажды в Америке» стала дебютом на большом экране.
Под занавес коротко рассказывается и о последнем, так и не снятом проекте Леоне — фильме о блокаде Ленинграда, работу над которым он начал незадолго до смерти. И в контексте предыдущих полутора часов всякий российский зритель обязательно испытает щемящее чувство. Быть может, если бы мы увидели себя глазами Серджио Леоне, вся история пошла бы несколько иным путем.
Фильм «Серджио Леоне. Человек, который открыл Америку» (Sergio Leone: L'italiano che inventò l'America) вышел на Amazon Prime Video
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