Внезапно умер Хельмут Бергер, любимец режиссера Лукино Висконти

На 79-ом году жизни умер австрийский актер Хельмут Бергер. Он стал известен после съемок в фильме режиссера Лукино Висконти "Гибель богов".

О смерти легенды авторского кино сообщил его агент на сайте актера. Сообщается, что Бергер умер "мирно, но неожиданно" в Зальцбурге в четверг в 4 часа утра. А 29 мая ему исполнилось бы 79 лет.

Бергер провел свое детство и юность в Зальцбурге, позже работал в Париже и Лондоне фотомоделью, снимался в рекламе. С 1964 по 1966 год он учился в Центральной драматической школе в Лондоне, но не окончил ее. Он отправился в Перуджу (итальянская провинция Умбрия), чтобы изучать итальянский язык в университете. В 1966 году режиссер Лукино Висконти снял его в небольшой роли в фильме "Сегодняшние ведьмы".

Мировую известность артист приобрёл после роли в фильме "Гибель богов" (премия "Оскар" за лучший адаптированный сценарий). Висноти затем снимал Бергера в картинах "Людвиг" и "Семейный портрет в интерьере".