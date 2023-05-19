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Неуклюжая дочь супергероя находит свой дар в трейлере мультфильма "Просто супер"

Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала дублированный трейлер к норвежскому мультфильму «Просто супер» от создателей анимационных лент «Тайна Коко», «Гадкий Я» и «Миньоны».

По сюжету мультфильма, 11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на знаменитого отца-супергероя, но на самом деле она неуклюжая и нерасторопная. Отец хочет сделать преемником ловкого племянника, но Хедвиг все-таки находит свой дар, примеряя втайне от отца волшебный костюм.

«Просто супер» выйдет в широкий российский прокат 23 июня 2023 года.

Ранее был опубликован тизер-трейлер «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Мировая премьера новой ленты 80-летнего кинематографиста в прокате состоится 6 октября 2023 года.

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