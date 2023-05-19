По сюжету мультфильма, 11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на знаменитого отца-супергероя, но на самом деле она неуклюжая и нерасторопная. Отец хочет сделать преемником ловкого племянника, но Хедвиг все-таки находит свой дар, примеряя втайне от отца волшебный костюм.