Виталий Игнатенко: ОТР очень зависимый канал, но зависим мы только от своего зрителя

Телеканалу "Общественное телевидение России" исполняется 10 лет — 19 мая 2013 года он вышел в эфир ровно в 12:00 по московскому времени. За годы своей работы канал смог выстроить доверительный диалог со зрителем, ежедневно освещая повестку разных регионов страны. В открытый эфир поступает до 20 тыс. звонков от людей, которые готовы делиться своими проблемами с телевидением и искать пути их решения.

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О том, что стало главным достижением канала к первому юбилею, чего не хватает современному телевидению и как оно трансформируется с годами, вбеседе сТАСС рассказал генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.

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— Виталий Никитич, у вас уникальная возможность оценить работу ОТР как со стороны зрителя ранее, так и со стороны главы канала сегодня. Как он изменился за10лет своей работы?

— У меня было три стадии. Сначала я действительно был зрителем, потом сменил Олега Павловича Табакова на посту председателя Общественного совета ОТР, который определяет политику канала. С тех пор я стал заинтересованным зрителем и выступал не только как человек смотрящий, но и как человек, который может от имени телезрителей вносить замечания, коррективы в работу канала. Сейчас идет третья стадия, когда я уже сам отвечаю за то, как строится работа ОТР. И на мой взгляд, за 10 лет работы канал подтвердил свою необходимость для нашей страны, научился выстраивать доверительный диалог со своим зрителем.— В чем заключается основная функция "Общественного телевидения"? — Функция "Общественного телевидения" — служить развитию общества, его взрослению, формированию его самодостаточности. Для этого нужно строить программы так, чтобы знания, которые люди получают с помощью канала, становились уроком, чтобы наши программы помогали людям увидеть себя и всю страну в контексте времени. Мы — очень зависимый канал, но зависим мы только от своего зрителя.— И как каналу удается наладить диалог со зрителем?— У нас нет рекламы, ничего такого, что давило бы или диктовало какие-то интересы. Мы слушаем своего зрителя и стараемся уловить его проблемы, тревоги, в какой-то степени стараемся ликвидировать непонимание между ним и властью. У нас ежедневно шесть часов открытого эфира. Это очень много, поверьте, я не знаю больше такого примера в мировой практике, где эфир предоставляли бы собеседникам из разных уголков страны. В какие-то дни бывает до 20 тыс. звонков, обращений непосредственно в эфире, а в целом их количество достигает и 50 тыс. в день. Мы стараемся в этом море откликов найти те темы, которые наиболее актуальны. И на следующий же день перенести их на экран.—Первый генеральный директор канала Анатолий Лысенко говорил, что ОТР — это канал о жизни регионов. Так ли это сейчас?— Да, конечно. Мы все, что было заложено Анатолием Григорьевичем Лысенко, очень тщательно и скрупулезно сохраняем. Он в свое время верно выбрал стратегию наблюдения за жизнью страны через регионы. Тогда, 10 лет назад, перед каналом была поставлена задача максимально привлечь к участию в программах интеллектуальный, научный, жизненный потенциал регионов. Поэтому мы рассказываем о том, как развиваются здравоохранение, наука, культура в местах, далеких от столицы.В целом, все программы, которые появляются на ОТР сегодня, подчинены идее, которая была заложена 10 лет назад.

— С 15 августа 2022 года телеканал ОТР начал регулярную трансляцию программ с переводом на жестовый язык. Кому принадлежала такая идея, удалосьли реализовать задуманное в полной мере?

— Это государственная задача, о которой неоднократно говорил наш президент. Она долго не решалась по разным причинам. При этом у нас в стране почти каждый десятый имеет проблемы со слухом, и обеспечить для этой категории населения возможность быть равноправными членами общества в информационном поле — это очень важно. Ранее они попросту не были вовлечены в большинство наших информационных, политических, культурных программ, а сейчас мы приобрели колоссальную аудиторию. Организовать такое вещание стоило нам больших усилий, но мы справились.— Чего в целом на сегодняшний день не хватает нашему телевидению, как вы думаете?— Я вообще сторонник положительных оценок. Российское телевидение — одно из лучших в мире, а может быть, и лучшее. Мы делаем очень хорошее телевидение, поскольку каждый федеральный канал сегодня возглавляют люди, которые буквально выросли на телевидении. Они плоть от плоти телевидения, не "назначенцы", а люди, которые действительно знают о нем все. Они начинали с азов, поэтому телевидение у нас очень профессиональное.При этом я уверен, что нам стоит телевидение чаще обновлять. Обновлять программы, давать свободу тем творцам, которые знают настроения в своей сфере. Нам еще есть чем заниматься, где улучшаться, чтобы делать себя нужными и необходимыми для каждого человека.

— Пять лет назад Анатолий Григорьевич говорил, что с годами в телевидении будет один-два общенациональных канала, но очень много будет микроканалов, по интересам, чтобы человек имел возможность выбрать. Согласны?