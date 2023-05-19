Полный сюжет фильмов «Форсаж» — от первого до девятого

С выхода первой части прошло уже 22 года, что-то наверняка забылось.

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«Форсаж 10» точно заработает много денег, породит новые мемы о семье и удивит безумными трюками. Максимальное удовольствие от просмотра получат зрители, знакомые с историей Доминика Торетто и его семьи. Давайте вспомним события предыдущих девяти фильмов.

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«Форсаж» (2001)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10. Рейтинг Okko — 7,6 из 10. Рейтинг IMDB — 6,8 из 10.

В центре сюжета полицейский под прикрытием Брайан О’Коннор (Пол Уокер). Дальнобойщики давно страдают из-за стритрейсеров-грабителей, поэтому коп внедряется в банду гонщиков. В неё входят Доминик Торетто (Вин Дизель), его девушка Летти, сестра Миа и тройка друзей: Винс, Леон и Джесси.

Поначалу Дом косо поглядывает на Брайана, но герой здорово гоняет, сбегает от полиции после облавы и кажется нормальным парнем. В итоге Брайана принимают в семью. Постепенно он проникается уважением к Доминику, влюбляется в Миа и даёт копам ложные наводки.

Вскоре Брайан выясняет, что грузовики грабит именно банда Дома. Водилы как раз отправились на новое дело, но копы подготовили засаду. Чтобы спасти друзей, герой раскрывает прикрытие и предупреждает о ловушке. В результате все, кроме Джесси, спасаются. Герои мстят за покойного друга, а затем прощаются.

«Двойной форсаж» (2003)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2 из 10. Рейтинг Okko — 7,1 из 10. Рейтинг IMDB — 5,9 из 10.

Во второй части нет Вина Дизеля, зато Пол Уокер на месте. Брайан ушёл из полиции и стал уличным гонщиком. Вот только копы помнят о его проступках и заставляют внедриться в наркокартель. Крутому мафиози нужны гонщики, которые вывезут из страны много денег — Брайан как раз подходит. Напарником становится Роман Пирс (Тайриз Гибсон), а курирует операцию агент ФБР Моника Фуэнтес (Ева Мендес).

Весь фильм герои гоняют от полиции и подыгрывают злодею, но в финале побеждают его, спасают Монике жизнь и выполняют задание. Благодарные копы забывают о преступлениях Брайана.

«Тройной Форсаж: Токийских дрифт» (2006)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9 из 10. Рейтинг Okko — 7 из 10. Рейтинг IMDB — 6 из 10.

В центре сюжета юноша Шон, который чуть не погиб на уличных гонках в Америке и отправился к отцу в Японию. Там он продолжил гонять и вступил в банду стритрейсеров, которую собрал некий Хан. В Токио Шон обучился дрифту и влюбился в красотку. Увы, за дамочкой уже ухаживает ДиКей, крутой гонщик и член Якудзы.

Выясняется, что Хан воровал у Якудзы деньги. ДиКей погнался за обманщиком, но Хан попал в аварию и погиб. Мафиози не успокоились и требуют долг с гонщиков. Тогда Шон предлагает заезд, который решит все вопросы. Герой обгоняет ДиКея, рассчитывается с мафией и становится звездой. В финале появляется Доминик Торетто и предлагает Шону погонять.

«Форсаж 4» (2009)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9 из 10. Рейтинг Okko — 7,3 из 10. Рейтинг IMDB — 6,5 из 10.

В завязке показывают Доминика, который гоняет по Доминикане и грабит богатых. Ему помогает Хан: он не воскрес, просто события третьей части происходили между шестым и седьмым «Форсажами». Вскоре Миа находит Дома и рассказывает о гибели Летти. Торетто берётся за расследование и выясняет, что во всём виноват мафиози Артуро Браги и его помощница Жизель (Галь Гадот).

Брайан, который снова стал законником, тоже охотится за Артуро. Герои воссоединяются и внедряются в преступную шайку. После безумных погонь, отчаянных трюков и переманивания Жизель на свою сторону вскрывается правда: Летти внедрилась в банду по заданию Брайана и действительно погибла.

Герои конфликтуют, но затем мирятся и разносят злодеев. Дому предлагают сбежать, однако тот отказывается и получает огромный срок. Впрочем, до камеры он не добрался — друзья приехали к тюремному автобусу и за кадром спасли друга.

«Форсаж 5» (2011)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6 из 10. Рейтинг Okko — 7,8 из 10. Рейтинг IMDB — 7,3 из 10.

Помните Винса из первой части, который вместе с Домом грабил грузовики? Он переехал в Бразилию и позвал туда «семью». Местный бандит Эрнан заказывает у команды похищение тачек с важным чипом.

Герои справляются, но не отдают машины, ведь люди Эрнана в процессе убили охранников и ужасно себя вели. Тогда мафиози объявляет охоту на команду Торетто. Есть и другая проблема. Власти устали от стритрейсеров-грабителей и отправляют за ними агентов Монику (из второй части) и Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон).

«Семья» решает отомстить Эрнану и обокрасть его, но попадает в засаду Хоббса. Агент арестовывает героев, однако конвой атакуют люди Эрнана. В перестрелке погибает Винс.

В финале команда Доминика объединяется с Хоббсом и побеждает злодея. Тогда агент даёт героям время, чтобы скрыться, и просит в обмен сейф с деньгами. Доминик соглашается и уезжает — вскоре выясняется, что он подменил сейф. В сцене после титров показывают файл с изображением Летти: она жива.

Пятая часть стала поворотной точкой, где авторы окончательно забили на логику, стритрейсинг и законы физики. Именно тогда «Форсаж» стал бессмысленным, но невероятно прибыльным аттракционом.

«Форсаж 6» (2013)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7 из 10. Рейтинг Okko — 7,4 из 10. Рейтинг IMDB — 7 из 10.

Торетто ушёл на покой, но Хоббс просит его о помощи. Бывший спецназовец Оуэн Шоу (Люк Эванс) сколотил банду и досаждает властям. Доминик соглашается, ведь среди людей Шоу оказывается Летти.

Дом и Брайан собирают команду и противостоят банде. В процессе выясняется, что у Летти амнезия, а Шоу работает с Эрнаном, злодеем из прошлой части. Герои разбираются с противниками: их не останавливают даже танк, взятая в заложники Миа и прочие трудности. Всё же за дело взялась вся «семья», включая Жизель и Хана. Увы, Жизель в процессе жертвует собой ради друга и погибает.

Команда отправляет Шоу в кому, оплакивает персонажа Галь Гадот, возвращает Летти в «семью» и уезжает в закат.

«Форсаж 7» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7 из 10. Рейтинг Okko — 7,6 из 10. Рейтинг IMDB — 7,1 из 10.

У Шоу из прошлого фильма был очень крутой брат Деккард (Джейсон Стэйтем). Он-то и становится главным злодеем «Форсажа 7». Сначала Деккард нападает на Хоббса и ломает тому руку, а затем начинает охоту за семьёй. Не забыли смерть Хана в третьей части? Оказывается, персонажа убил именно Шоу.

Пока Деккард охотится, он непобедим. Поэтому «семья» по указке таинственного Мистера Никто ищет «Глаз бога». Это девайс, который выследит любого человека и поможет перехватить инициативу. С поисками помогает хакерша Рамзи (Натали Эммануэль). Пока же герои бегают от злодея и летают между небоскрёбами на тачке.

Деккард первым находит «Глаз бога» и устраняет Мистера Никто. Тогда команда собирается с духом и с помощью Хоббса побеждает Шоу.

Пол Уокер погиб во время съёмок фильма и не успел сняться во всех сценах. Поэтому во второй половине фильме в кадре его цифровая копия, снятая с помощью братьев актёра. В финале Брайан выходит из игры и драматично разъезжается с Домом по разным дорогам. При этом сам персонаж до сих пор жив, но в следующих фильмах остаётся за кадром — например, следит за детьми, пока «семья» геройствует.

Видео доступно на YouTube-канале Narezka-Films. Права на видео принадлежат Universal.

«Форсаж 8» (2017)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,2 из 10. Рейтинг Okko — 7,3 из 10. Рейтинг IMDB — 6,6 из 10.

Доминик внезапно предаёт «семью» и крадёт для хакерши Сайфер (Шарлиз Терон) девайс для взлома. Из-за подставы Хоббс попадает в тюрьму и узнаёт, что Деккард Шоу — хороший парень, которым манипулировали. Злодейка также похитила бывшую девушку Доминика и его сына. Вот почему герой сменил сторону.

Мистер Никто выжил в прошлой части. Он вытаскивает Хоббса и Шоу из-за решётки и собирает семью. Они должны остановить Доминика, который вот-вот добудет для Сайфер ядерное оружие. Поймать Дома не удаётся: он круто гоняет, а злодейка контролирует все тачки и блокирует дороги. Также Торетто убивает Шоу, но сохраняет жизнь Летти — из-за этого Сайфер приказывает убить пленницу.

Доминик отправляется в Россию, чтобы захватить атомную подлодку. Казалось бы, беды не избежать, но всё это было хитрым планом. Смерть Шоу инсценировали, поэтому он уже пробирается в логово Сайфер и спасает сына Торетто. В итоге «семья» побеждает, а злодейка попадает в плен к Мистеру Никто.

«Форсаж 9» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,7 из 10. Рейтинг Okko — 6 из 10. Рейтинг IMDB — 5,2 из 10.

В фильме показывают юные годы Доминика и его брата Джейкоба. Их отец был гонщиком, но погиб во время заезда. Дом чрезмерно оберегал брата, забил до смерти его обидчика и попал в тюрьму. Там он понял, что отец умер из-за Джейкоба, который испортил машину. Вскоре Дом выходит на свободу и изгоняет брата из «семьи».

В настоящем герои узнают, что самолёт Мистера Никто сбили, а Сайфер похитили. За преступлением стоит Джейкоб (Джон Сина). Доминик планировал окончательно отойти от дел, но из-за брата берётся за миссию.

Джейкоб уже заполучил устройство, которое взломает любую электронику. Чтобы управлять им, нужны два модуля — первый уже у злодея. Второй модуль связан с покойным Ханом. В середине фильма выясняется, что гонщик добыл для Мистера Никто модуль и инсценировал смерть в «Форсаже 3».

Вскоре команда находит Хана и добывает девайс, но люди Джейкоба его похищают. Злодеи готовятся включить технологию, однако герои уже гонятся за ними. Тедж и Роман даже летят на машине в космос и таранят спутник, связанный с опасным устройством.

Сайфер обманывает Джейкоба и выводит его из игры. Также Доминик выясняет, что отец сам потребовал испортить машину, ведь за смерть ему обещали много денег. Джейкоб, который всю жизнь страдал из-за трагедии, получает от Доминика прощение. Братья объединяются, рушат планы Сайфер, но не успевают её поймать.