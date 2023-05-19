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1 час назад

Хлоя Морец озвучила девочку-оборотня в новом мультфильме от Netflix "Нимона"

Газета.Ru

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился тизер мультфильма «Нимона».

Хлоя Морец озвучила девочку-оборотня в "Нимоне"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную героиню озвучила актриса Хлоя Морец. По сюжету она играет девочку, которая способна превращаться в различных животных. Ей предстоит помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого несправедливо обвинили в преступлении.

Мультфильм создали по одноименному комиксу Эна Ди Стивенсона, «Нимона» должна была выйти на экраны еще в 2020 году, однако реализация проекта затянулась из-за приобретения Disney компании 20th Century Fox. Релиз мультсериала запланирован на 30 июня.

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