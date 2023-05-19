Хлоя Морец озвучила девочку-оборотня в "Нимоне"

Главную героиню озвучила актриса Хлоя Морец . По сюжету она играет девочку, которая способна превращаться в различных животных. Ей предстоит помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого несправедливо обвинили в преступлении.

Мультфильм создали по одноименному комиксу Эна Ди Стивенсона, «Нимона» должна была выйти на экраны еще в 2020 году, однако реализация проекта затянулась из-за приобретения Disney компании 20th Century Fox. Релиз мультсериала запланирован на 30 июня.