Колье "Сердце океана" стало одним из самых известных ювелирных украшений в мире благодаря фильму "Титаник".

В фильме кулон был представлен как подарок, который получила Роза от своего жениха Каледона Хокли.

Блогер @Gemspro рассказала, что кулон был создан в стиле бриллиантового ожерелья с огромным синем камнем в центре.

Специально для съемок командой ювелиров было выполнено колье из белового золота стоимостью более 10 тысяч долларов, а в качестве центрального камня был выбран обычный фианит.

Выбор пал именно на этот синтетический камень, так как только он передавал необходимый цвет и сиял в кадре.

Позже было создано похожее колье с натуральным сапфиром, в нем блистала певица Селин Дион на премии "Оскар", представляя фильм "Титаник".

А в 1998 году это украшение было продано неизвестному покупателю более чем за два миллиона долларов.

Подробнее о том, какой камень был задействован на съемках в культовом фильме "Титаник", смотрите в видео.