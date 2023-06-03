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Какой камень использовали в колье на съемках "Титаника" на самом деле: видео

Колье "Сердце океана" стало одним из самых известных ювелирных украшений в мире благодаря фильму "Титаник".

В фильме кулон был представлен как подарок, который получила Роза от своего жениха Каледона Хокли.

Блогер @Gemspro рассказала, что кулон был создан в стиле бриллиантового ожерелья с огромным синем камнем в центре.

Специально для съемок командой ювелиров было выполнено колье из белового золота стоимостью более 10 тысяч долларов, а в качестве центрального камня был выбран обычный фианит.

Выбор пал именно на этот синтетический камень, так как только он передавал необходимый цвет и сиял в кадре.

Позже было создано похожее колье с натуральным сапфиром, в нем блистала певица Селин Дион на премии "Оскар", представляя фильм "Титаник".

А в 1998 году это украшение было продано неизвестному покупателю более чем за два миллиона долларов.

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Подробнее о том, какой камень был задействован на съемках в культовом фильме "Титаник", смотрите в видео.

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