Apple TV+ бьет рекорды просмотров благодаря новым шоу

По данным аналитической компании Nielsen, весна 2023 года стала важнейшим сезоном в истории Apple TV+. В период с марта по май онлайн-кинотеатр показывал высокие показателя вовлечённости, пока не поставил новый рекорд сервиса по просмотрам.

Каких-либо конкретных данных в Nielsen не приводят — известно лишь то, что по сравнению с прошлым годом просмотры выросли на 147%. Аналитики связывают рост этот с третьим сезоном «Теда Лассо», детективным шоу «Последнее, что он сказал мне», научной фантастикой «Укрытие» и драмой «Терапия» от создателей всё того же «Теда Лассо».