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Сервис Apple TV+ бьет рекорды просмотров благодаря «Теду Лассо», «Укрытию» и другим шоу

По данным аналитической компании Nielsen, весна 2023 года стала важнейшим сезоном в истории Apple TV+. В период с марта по май онлайн-кинотеатр показывал высокие показателя вовлечённости, пока не поставил новый рекорд сервиса по просмотрам.

Apple TV+ бьет рекорды просмотров благодаря новым шоу
© Чемпионат.com

Каких-либо конкретных данных в Nielsen не приводят — известно лишь то, что по сравнению с прошлым годом просмотры выросли на 147%. Аналитики связывают рост этот с третьим сезоном «Теда Лассо», детективным шоу «Последнее, что он сказал мне», научной фантастикой «Укрытие» и драмой «Терапия» от создателей всё того же «Теда Лассо».

Эксперты также отмечают, что невероятная популярность сериалов на Apple TV+ обусловлена в том числе отсутствием больших зрительских хитов у конкурентов — Netflix, Amazon Prime, Disney+ и других стриминговых платформ.

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