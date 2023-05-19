Вышел трейлер фильма Disney «Особняк с привидениями»
В кинотеатрах новое творение Disney появится в конце июля.
Disney выпустил трейлер жутковато-комичного приключения «Особняк с привидениями». Сюжет фильма выстроен по мотивам популярного аттракциона в тематических парках Disney и рассказывает о молодой женщине и её сыне. Они нанимают разношерстную команду экспертов по паранормальным явлениям, чтобы те избавили их дом от сверхъестественных сил.
Снял «Особняк с привидениями» Джастин Симиен со звёздным актёрским составом. В него вошли Розарио Доусон, Эдди Мёрфи, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Лакит Стэнфилд, Дэн Леви, Джейми Ли Кёртис, Джаред Лето и др.
В кинотеатрах «Особняк с привидениями» выйдет 26-го июля.