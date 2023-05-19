Вышел трейлер фильма Disney «Особняк с привидениями»

Disney выпустил трейлер жутковато-комичного приключения «Особняк с привидениями». Сюжет фильма выстроен по мотивам популярного аттракциона в тематических парках Disney и рассказывает о молодой женщине и её сыне. Они нанимают разношерстную команду экспертов по паранормальным явлениям, чтобы те избавили их дом от сверхъестественных сил.