Важный персонаж «Стражей Галактики 3» выжил в финале фильма

Внимание: в новости есть небольшой спойлер к фильму «Стражи Галактики 3».

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Художник по визуальным эффектам «Стражей Галактики 3» Мигель Монсеррат подтвердил, что в фильме есть сюжетный твист, связанный со злодеем по имени Высший Эволюционер, которого в ленте сыграл Чукуди Ивуджи. Монсеррат подчеркнул, что во время сцены побега животных из лаборатории антагониста можно увидеть Дракса, который выносит на себе Эволюционера.