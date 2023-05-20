Важный персонаж «Стражей Галактики 3» выжил в финале фильма
Внимание: в новости есть небольшой спойлер к фильму «Стражи Галактики 3».
Художник по визуальным эффектам «Стражей Галактики 3» Мигель Монсеррат подтвердил, что в фильме есть сюжетный твист, связанный со злодеем по имени Высший Эволюционер, которого в ленте сыграл Чукуди Ивуджи. Монсеррат подчеркнул, что во время сцены побега животных из лаборатории антагониста можно увидеть Дракса, который выносит на себе Эволюционера.
После взрыва исследовательского центра Высшего Эволюционера он считался мёртвым. Многие фанаты уже выдвинули теорию, что злодей вернётся на большие экраны в будущих больших проектах Marvel. Сам актёр Чукуди Ивуджи недавно заявил, что авторы сняли альтернативный финал третьих «Стражей», в нём есть намёк на то, что антагонист не умер.