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Режиссер Карен Шахназаров: У меня уже нет конкурентов

Карен Шахназаров дал интервью «Вечерней Москве» накануне выхода на экраны кинотеатров своего нового художественного фильма «Хитровка. Знак четырех».

Режиссер Карен Шахназаров: У меня уже нет конкурентов
© Вечерняя Москва

Новая картина режиссера Карена Шахназарова, которая вышла в прокат 18 мая, снята им по мотивам произведений русского писателя, журналиста и краеведа Москвы Владимира Гиляровского и английского писателя, автора «Приключений Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла.

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— Карен Георгиевич, сыгравший в вашем новом фильме роль Немировича-Данченко Александр Олешко рассказывал мне о впечатлениях, оставшихся от съемок: он очень доволен. А вы его работой довольны?

— Да. Я убежден: если режиссер «попадает» в актера, то, в принципе, все остальное сложится. А вот если «мимо», то картину ничем не спасешь.

— А в «Хитровке» вы во всех «попали»?

— Мне кажется, да. Кстати, не во всех картинах это случалось, но в этой, по-моему, получилось: Михаил Пореченков, А лександр Олешко, Костя Крюков, который сыграл главную роль — Станиславского, Женя Стычкин, Алексей Вертков — вот это поколение актеров убедило меня в том, что я могу не соглашаться с популярными рассуждениями о том, что советская актерская школа была на голову выше той, что взрастила этих людей. Это высокого класса актеры, и они не уступают своим предшественникам, что меня очень порадовало. А я работал с лучшими советскими артистами...

— Сейчас многие объясняют мегауспех «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко тем, что у нас нет проката западного кино, а значит, нет и конкуренции...

— В принципе, это хорошо для российского кино, есть шанс… Но им надо уметь воспользоваться.

— Кстати, вы «Чебурашку»-то видели?

— Нет, не посмотрел.

— Разве не долг режиссера — отслеживать все вещи, про которые говорят?

— Нет, я для этого не создан (улыбается). Я не видел не потому, будто что-то имею против, наоборот, я очень рад за коллектив фильма. Тут дело в другом: когда я сам работаю над картиной, я вообще ничего — ни иностранного, ни отечественного — не смотрю. У меня принцип такой.

— Почему? Ведь что-то можно позаимствовать.

— А вот именно потому, чтобы этого не произошло. Ты можешь независимо от себя что-нибудь украсть. И это может быть совсем не то, что надо для картины. Поэтому лучше красть в промежутках между фильмами (смеется).

— Но вы наверняка отслеживаете, как с течением времени меняется иностранный кинематограф, в частности меня интересует американский.

— На мой взгляд, в худшую сторону. Он совершенно потерял творческую энергию, которая в нем была.

Это ведь был великий кинематограф. Блистательные мастера, авторы потрясающие! Но то, что я смотрю сейчас... Все это стало какое-то... пустое, даже боевики уже не те.

— А вот меня, например, очень раздражает ЛГБТ-повестка, которая в их кино просто навязывается зрителю. Смотришь какой-нибудь сериал или фильм, обязательно среди героев будет лесбийская пара. Зачем?

— Я не понимаю. Как по мне, так это — «идиотизм». Я смотрел британский сериал «Отверженные»; я помню прекрасно замечательный роман Виктора Гюго, классика французской литературы XIX века. Кто помнит, там есть антагонист главного героя, инспектор Жавер… Там вот в сериале он чернокожий (актер Дэвид Ойелоуо — британский актер нигерийского происхождения. — «ВМ»).

Я когда увидел, не поверил своим глазам. Этого не может быть! Ну не мог быть в романе у Гюго начальник парижской полиции чернокожим, это бред! Зачем? Я этой логики, честно говоря, уже просто не понимаю.

Я могу только объяснить происходящее изысками этого этапа капитализма. Я же марксист, что делать! Я думаю, что классики марксизма-ленинизма сказали бы, что это отвлечение внимания от реальных потребностей и проблем трудового народа.

— А если говорить про технологии в кинематографе? У нас, насколько я понял, теперь на пленку снимать не будут?

— Это про то, что «Мосфильм» закрыл лабораторию? Ну мы закрыли, потому что нет заказов. Все дело в том, что цифра просто победила. Я сам долго не хотел уходить с пленки. А вот «Хитровку. Знак четырех» полностью снял на цифру.

И скажу — это намного лучше, чем пленка. Во всех отношениях: качество, экспозиция, обработка… Цифра выиграла, вот и все. Это как парусный флот — он был красив, но, строго говоря, сегодня никто не плавает на парусных кораблях, кроме каких-то там любителей. Но для них скажу: у нас сохраняется «Госфильмофонд», где есть лаборатория.

— За последние годы в нашем кинематографе появились режиссеры, которых вы рассматриваете как конкурентов?

— Я с этой точки зрения никого не рассматриваю. Ну послушайте, я уходящая натура, реально… Ну что мне конкуренты уже!

— Шахназаров ушел от ответа.

— Я серьезно. Наступает какой-то момент, и ты понимаешь… Все, что я мог сделать, я, в общем, сделал — как мог. Мои конкуренты в основном в прошлом уже остались. И только тогда ты вдруг осознаешь, какую ценность они в твоей жизни имели. Поэтому современные — нет… Я из другого поколения.

Но у нас есть очень хорошие режиссеры. Тот же Коля Лебедев (Николай Игоревич Лебедев — российский режиссер и сценарист, снявший фильмы «Звезда», «Легенда № 17», «Экипаж» (2016), «Нюрнберг» и другие. — «ВМ»), на мой взгляд, это зрелый, очень хороший мастер. Сергей Урсуляк (в фильмографии Сергея Владимировича Урсуляка — фильмы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ненастье», «Праведник» и другие работы. — «ВМ») — отличный режиссер. Но он, правда, ближе к людям моего поколения.

— А молодые актеры и актрисы заметные у нас появились?

— Ну вот в «Хитровке» у меня снималась Анфиса Черных. Мне понравилось, как она работала. Мне очень важно пробы делать. Я понимаю, для актеров это немножко некомфортно, тем не менее. Так вот, пробы были обширные, и на героиню Анфисы пробовалось много молодых актрис от 22 до 29 лет, но в итоге сыграла она. Анфиса, кстати, училась в ГИТИСе, но, по-моему, она его не окончила...

— Вы считаете, актеру профессиональное образование обязательно?

— Да, обязательно.

— Ну а как же вот, допустим, Александра Бортич?

— В любом правиле есть исключения. Но если режиссер произносит, что образование необязательно, что можно и без него обойтись, масса молодых людей начинают думать, что так и надо.

Бывает, конечно, какое-то стечение обстоятельств, ну вот повезло и человек раскрылся... Но все-таки это не правило, образование очень важно.

— Помню, в беседе с режиссером Владимиром Хотиненко всплыла фамилия Александра Петрова, и Владимир Иванович пошутил: «Петрову надо на карантин на какое-то время, отдохнуть». Как так получается, что кто-то становится модным актером, у которого по 10–20 ролей подряд на конвейере. Это потому, что фигура уже апробированная?

— Может, кто-то думает, что таким образом больше зрителей привлечет к фильму. Не знаю. Но лично я этим никогда не руководствовался. С другой стороны, я снимал Олега Янковского, Леонида Филатова… У меня снимались выдающиеся, востребованные актеры советского кино — Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Володя Меньшов, царство им небесное… Но они попадали в ту роль, которая мне нужна была.

Сейчас же снимается очень много сериалов, а мне кажется, что это другая история. Может быть, там для продюсеров имеет значение «раскрученный» артист, они понимают, что на него больше людей включат «ящик», да и рекламы будет больше...

А Сашу Петрова я считаю способным артистом. Кстати, я его опробовал на роль Каренина в «Анне Карениной».

— Я не знал. Когда вы упомянули Янковского, я вспомнил разговор с Марком Анатольевичем Захаровым. Он рассказал, что в советские времена в «Госкино» существовал тайный список так называемых уродливых актеров, которых нельзя было снимать в главных ролях. Из его подопечных в нем были покойные Инна Чурикова, Николай Караченцов... Не приходилось сталкиваться с таким списком?

— Нет. Я, в общем, вырос в советском кино и никогда про такой список не слышал. И Инну Чурикову снимал (актриса снялась в фильме Карена Шахназарова «Курьер» (1986). — «ВМ») и никогда не слышал, чтобы ее кто-то там запрещал.

Не знаю, может, Марк Анатольевич пошутил насчет этого списка. Он же был человек с большим чувством юмора. И тем, что он умел шутить «на полном серьезе», он часто ставил людей в тупик. А самое главное, он никогда потом не развенчивал ту или иную рассказанную им историю.

Вообще он был выдающимся во всем, и режиссером был потрясающим. Единственный, кому удавалось одинаково хорошо работать и в театре, и в кино. Таких в мире не было. Вот Тарковский спектакли ставил, и очень неудачно. Я помню, еще в советское время в «Современнике» Анджей Вайда (польский режиссер театра и кино, классик европейского авторского кино. — «ВМ») ставил, и тоже очень неудачно. Эфрос пытался работать в кино, да многие...

Петр Фоменко, замечательный театральный режиссер, тоже, но, на мой взгляд, не очень это удачно у них получилось.

А у Захарова и в театре, и в кино был свой, совершенно особенный, стиль, и в этом смысле он совершенно уникальный персонаж, я считаю.

— В советское время мы видели далеко не все достойные внимания зарубежные фильмы. Таким образом нас ограждали от «тлетворного влияния Запада». А что сегодня происходит с кинематографом на Востоке?

— Китайский кинорынок стал самым мощным, обогнав американский. Китайцы еще года два до пандемии стали лидировать. Они делают где-то 700–800 картин в год.

— Количество ведь не всегда переходит в качество.

— У них хорошее, интересное кино. У них все есть: и боевики, которые они замечательно стали делать, и серьезные картины.

— А почему так? У них закрытый рынок, они американцев не пускают к себе?

— Да, да. На китайский рынок иностранцам попасть очень трудно. Это надо, чтобы тебя взял прокатчик, а он еще должен пройти цензуру. В результате крупные американские компании сегодня входят в производители.

То есть они производят кино совместно с китайцами, на их территории. То есть они туда инвестируют. Отказаться от этого рынка сегодня невозможно. Это самый огромный рынок.

И потом эти же самые картины, естественно, они уже везут в Штаты. Таким образом китайцы проникают на американский рынок. В этом смысле, на мой взгляд, они очень умно действуют.

И то же самое делают индийцы. Для того чтобы продать им картину, ты должен дублировать ее на три языка — хинди, английский, тамильский. Это не субтитры, это дубляж, то есть ты должен сразу вложить серьезные деньги. А где ты на тамильский и хинди можешь продублировать? Только у них. Плюс цензура, которая не позволяет нарушать интересы населения страны. И за счет такого заслона, я считаю, и Индия, и Китай создали свой мощный кинематограф. Если бы они не закрыли рынок, американский каток, конечно, снес бы их. Так что надо у них учиться.

Фильмы, Ликвидация, Исаев, Отверженные, Звёзды, Чебурашка, Экипаж, Курьер, Праведник, Звезда, Тихий Дон, Владимир Гиляровский, Анфиса Черных, Дэвид Ойелоуо, Анна Каренина, Леонид Филатов, Николай Караченцов, Алексей Вертков, Николай Лебедев, Олег Янковский, Дмитрий Дьяченко, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян, Владимир Хотиненко, Михаил Пореченков, Виктор Гюго, Александра Бортич, Сергей Урсуляк, Александр Олешко, Марк Захаров, Петр Фоменко, Карен Шахназаров, Инна Чурикова
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