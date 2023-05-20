Джеймс Ганн рассказал о сценарии «Стражей Галактики 3»

Режиссёр блокбастера «Стражи Галактики 3» Джеймс Ганн в своём «твиттере» рассказал о работе над сценарием картины. Ганн подчеркнул, что с годами его сценарии становились более нетрадиционными. По его словам, к моменту начала работы над лентой его сценарий включал список всех песен саундтрека, а также разбор языка инопланетных рас, эскизы экшен-сцен и другие детали.

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Ганн отметил, что в его сценарии также был подробно прописан Флор — этого персонажа не было в оригинальных комиксах. Он также адаптировал под киноформат выдру Лайлу, которую очень любил енот Ракета. Сам Ганн не рекомендует начинающим сценаристам свой подход.

Сценарий — это план фильма, и всё, что я могу включить, чтобы помочь моей команде понять суть истории, я включу. При этом, будучи режиссёром, я затрагиваю многие области, которые традиционно являются режиссёрскими — песни, визуальные эффекты, раскадровка и т. д. Но я бы не советовал начинающим сценаристам писать сценарии так.