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Сценарист «Мстителей: Династия Канга» оставил работу над фильмом

Известный инсайдер Джефф Снайдер заявил, что сценарист Джефф Лавнесс больше не работает над сюжетом фильма «Мстители: Династия Канга». Напомним, Лавнессу доверили разработку истории в сентябре прошлого года. Ранее он написал сценарий фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», для некоторых серий мультсериала «Рик и Морти» и других проектов.

Сценарист «Мстителей: Династия Канга» оставил работу над фильмом
© Чемпионат.com

Снайдер отметил, что отстранение Лавнесса никак не связано с проходящей сейчас забастовкой Гильдии сценаристов США. Сценарист покинул проект сам, но по какой причине, неизвестно. Есть вероятность, что на его решение повлиял слабый приём третьей части «Человека-муравья».

Премьера фильма «Мстители: Династия Канга» всё ещё намечена на 2 мая 2025 года. А 1 мая 2026-го должен стартовать прокат ленты «Мстители: Секретные войны».

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