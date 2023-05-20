Умер герой Ди Каприо в фильме "Однажды в… Голливуде"

Умер один из главных героев фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Об этом Тарантино написал в аккаунте собственного подкаста Video Archives.

© Кадр из фильма "Однажды... в Голливуде"

Далтон, которого сыграл актер Леонардо Ди Каприо, умер в своем доме на Гавайях. Ему было 90 лет.

Режиссер напомнил, что актер Рик Далтон сыграл в сериале "Закон о наживе" и трилогии "Пожарный".

По какой причине Тарантино убил персонажа, которого создал, неизвестно. Его образ воплотил на экране Леонардо Ди Каприо. Герой также задействован в книгах "Однажды в Голливуде" и "Фильмы Рика Далтона".