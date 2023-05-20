Imagine Dragons готовят фильм о концерте в Лас-Вегасе

Поп-рок-группа Imagine Dragons выпустит документальный фильм о концерте Live in Vegas в Лас-Вегасе, который состоялся в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

В фильм войдут кадры с выступления коллектива на стадионе Allegiant, архивные и современные интервью с участниками — Дэном Рейнольдсом, Бэном МакКи, Уэйном Сермоном и Дэном Платцманом. Согласно синопсису, в байопике покажут путь Imagine Dragons от мелких выступлений в барах и казино Лас-Вегаса до концерта на самом большом стадионе города.