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Imagine Dragons готовят фильм о концерте в Лас-Вегасе

Поп-рок-группа Imagine Dragons выпустит документальный фильм о концерте Live in Vegas в Лас-Вегасе, который состоялся в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Imagine Dragons готовят фильм о концерте в Лас-Вегасе
© Газета.Ru

В фильм войдут кадры с выступления коллектива на стадионе Allegiant, архивные и современные интервью с участниками — Дэном Рейнольдсом, Бэном МакКи, Уэйном Сермоном и Дэном Платцманом. Согласно синопсису, в байопике покажут путь Imagine Dragons от мелких выступлений в барах и казино Лас-Вегаса до концерта на самом большом стадионе города.

Фильм выйдет 14 июля на Hulu. Его режиссером выступил неоднократно работавший с группой клипмейкер Мэтт Истин.

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