Хабенский и Боярская сыграют в фильме про Малышариков

«Для артиста съёмка в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — цитирует Константина Хабенского kinobusiness.com.