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Хабенский и Боярская сыграют в фильме про Малышариков

Российские актёры Константин Хабенский и Елизавета Боярская исполнят роли Папы и Мамы в полнометражном игровом фильме «Малышарики. День рождения».

Хабенский и Боярская сыграют в фильме про Малышариков
© Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

Картина «Малышарики. День рождения» — это семейный анимационный фильм, в котором используется технология совмещения мультипликации и видеосъёмки. Лента станет предысторией к сериалу о Малышариках.

«Для артиста съёмка в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — цитирует Константина Хабенского kinobusiness.com.

Режиссёрами картины выступили Оксана Бычкова и Катерина Савчук. Релиз ленты намечен на осень 2024 года.

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