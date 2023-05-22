"Траектория падения" возглавила критический рейтинг в Каннах

Каннский фестиваль прошел свой экватор. В какой-то мере отражающий мнения прессы рейтинг ежедневного журнала Screen International из всех уже показанных в конкурсе фильмов первое место отвел судебной драме француженки Жюстин Трие Anatomie d'une chute (у нас перевели как "Траектория падения").

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Странным образом погиб писатель-француз Сэмюэль. Есть улики, заставляющие подозревать его супругу - очень известную немецкую писательницу сорокалетнюю Сандру (Сандра Хюллер). И есть одиннадцатилетний сын, он слепой, но у него свои смутные предположения. Сандра в отчаянии, у нее страшное горе, но ей реально грозит обвинение в убийстве…

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Авторов фильма (сценарий Жюстин Трие и Артура Харари) волнует не столько детективная сторона дела, сколько трагически завершившийся брак - каким испытаниям он подвергался? Какие ссоры или даже измены пробовали его на прочность? К трагедии привлечено всеобщее внимание: Сандра очень знаменита, и зал суда забит телекамерами. А она сама, похоже, еще не осознала, в какой опасности находится.

"Траектория падения" продолжила тенденцию нынешнего фестиваля: перед трех-с-лишним-часовыми колоссами даже полуторачасовой фильм казался бы короткометражкой. Психологическое расследование и судебное заседание - своего рода поучительный "урок жизни" - длится два с половиной часа. Главным аргументом обвинения, что интересно, служат написанные обвиняемой книги: считается, их сюжетные повороты продиктованы мотивами ее жизни. И эти мотивы пусть косвенно, но свидетельствуют, что смерть несчастного Сэмюэля - не случайность. Еще более выразительными оказываются приведенные обвинением аудиозаписи - в частности, запись яростного спора между погибшим и его супругой, случившимся как раз в канун трагедии. Фильм начинается сценой в заснеженном шале, когда Сандра дает интервью журналисту, но из кабинета Сэмюэля наверху грохочет музыка, делающая беседу невозможной, - то есть с первых кадров мы понимаем, что между супругами существует некий антагонизм. Это смутное ощущение неопределенности, подозрительности происходящего будет сопровождать зрителя на протяжении всего фильма, снятого в полудокументальной манере.

В прессе фильм называют захватывающим портретом сложной личности и детальным анализом личной жизни героев, их брака на грани нервного срыва - то есть попыткой проанализировать непостижимое. Отмечают, что тонкость и тактичность авторского подхода выгодно отличают фильм Трие от грубо криминальных сюжетов, обильно расплодившихся в современном кино. Кто-то обращает внимание на устойчивость интересов автора-режиссера: в предыдущей картине Трие "Сибилла" сюжет тоже вращается вокруг писательницы, которая отказывается подчиняться принятым в обществе, но нелепым условностям. В фильме четко прослеживаемся феминистский взгляд на правосудие, часто склонное к сексистским мотивам в своих априорных предположениях и подозрениях. Работу Сандры Хюллер считают экстраординарной, фильм - примером виртуозного баланса на проволоке под куполом, а живущего в супружеском доме симпатичного колли Снупа называют верным претендентом на традиционный каннский "собачий приз".

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