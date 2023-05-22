"Вызов" вновь стал лидером проката минувших выходных

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко в эти выходные снова стал лидером проката, собрав 74,3 млн рублей. Данные о кассовых сборах за 18-21 мая приводит Kinobusiness.

В основе сюжета история хирурга, которая готовится к полету в космос, чтобы на борту космической станции провести операцию и спасти жизнь космонавта. В картине были задействованы Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Елена Валюшкина, Петр Дубров.

Это первый фильм о космосе, который был снят не в декорациях, а на реальной космической станции. Для этого ускоренную подготовку пришлось пройти актрисе Юлии Пересильд и режиссеру фильма Климу Шипенко. Фильм вышел в прокат 20 апреля и показывает хорошие сборы.