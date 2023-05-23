Звезда «Форсажа» Вин Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы
Известный американский актер Вин Дизель заявил о планах снять женскую версию «Форсажа». Однако ряд западных СМИ считает, что таким образом артист пытается привлечь внимание к франшизе.
Дизель допустил, что сценарий к первому фильму будет готов уже в следующем месяце. Такую информацию приводит издание Republic World. По словам актера, планируется создать что-то вроде боевика «Ангелы Чарли» с «крутой девочкой» в главной роли.
Фанаты довольно холодно отнеслись к этой идее, напомнив о провале «Ангелов» Элизабет Бэнкс в прокате. Кроме того, СМИ пишут, что делая подобные заявления, Дизель просто хочет привлечь больше денег для съемок следующего «Форсажа».