Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы

Известный американский актер Вин Дизель заявил о планах снять женскую версию «Форсажа». Однако ряд западных СМИ считает, что таким образом артист пытается привлечь внимание к франшизе.

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Дизель допустил, что сценарий к первому фильму будет готов уже в следующем месяце. Такую информацию приводит издание Republic World. По словам актера, планируется создать что-то вроде боевика «Ангелы Чарли» с «крутой девочкой» в главной роли.