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Звезда «Форсажа» Вин Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы

Известный американский актер Вин Дизель заявил о планах снять женскую версию «Форсажа». Однако ряд западных СМИ считает, что таким образом артист пытается привлечь внимание к франшизе.

Дизель объявил о разработке женского спин-оффа кинофраншизы
© Слово и Дело

Дизель допустил, что сценарий к первому фильму будет готов уже в следующем месяце. Такую информацию приводит издание Republic World. По словам актера, планируется создать что-то вроде боевика «Ангелы Чарли» с «крутой девочкой» в главной роли.

Фанаты довольно холодно отнеслись к этой идее, напомнив о провале «Ангелов» Элизабет Бэнкс в прокате. Кроме того, СМИ пишут, что делая подобные заявления, Дизель просто хочет привлечь больше денег для съемок следующего «Форсажа».

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