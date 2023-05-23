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Мультфильм о Марио с Крисом Праттом обошёл по сборам «Суперсемейку 2» Disney

Полнометражный мультфильм «Братья Супер Марио в кино» (The Super Mario Bros. Movie) с Крисом Праттом обогнал «Суперсемейку 2» и стал третьим самым успешным анимационным фильмом в истории мирового проката.

Мультфильм о Марио обошел по сборам «Суперсемейку 2»
© Игромания.ру

Таким образом, сборы свежего мультфильма про Марио перевалили за отметку в 1,248 млрд долларов, тогда как «Суперсемейка 2» Disney заработала только 1,243 млрд. На первом и втором в списке самых успешных анимационных фильмов остаются «Холодное сердце» (1,284 млрд долларов) и «Холодное сердце 2» (1,45 млрд долларов) соответственно.

Напомним также, что мультфильм «Братья Супер Марио в кино» успел стать самым кассовым фильмом 2023 года, самой кассовой адаптацией видеоигры в истории и самым успешным анимационным проектом Illumination. Лента уже доступна на стриминговых платформах.

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