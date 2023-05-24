Хитровка собрала звезд кинематографа

В Москве состоялась закрытая премьера фильма «Хитровка. Знак четырех».

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Одним из первых на красную дорожку вышел Александр Олешко. Он появился на костылях, чем буквально шокировал публику. Артист пояснил, что травмировал ногу во время спектакля «Павел I», но уже чувствует себя хорошо. В новом фильме он играет одну из главных ролей — известного театрального деятеля начала XX века Владимира Немировича-Данченко.

«Сыграть Немировича-Данченко — это, как говорит мой учитель, уже биография. Карен Георгиевич Шахназаров говорил: „Мне памятник не нужен, нужен живой человек“. Ты переподготовился, ты слишком много про него прочитал. У нас фильм ироничный, детективный, комедийный. Соединение таких жанров очень нравится и зрителям, и актерам. Мой Немирович-Данченко — это не совсем, наверное, тот исторический персонаж, о котором знают и вспоминают по дневникам. Он, наверное, в большей степени придуманный человек. Но я опирался на его настоящую биографию», — прокомментировал Олешко.

Роль главного антагониста исполнил Алексей Вертков. По причине других съемок он не смог появиться на премьере, зато на красной дорожке покрасовалась его жена Александра Ребенок. В этот вечер она по-настоящему выделилась, облачившись в черное платье-комбинацию в пол с пикантным разрезом на подоле.

Вышел в свет после недавней госпитализации и Евгений Петросян, вот только прибыл он без своей молодой жены Татьяны Брухуновой. Юморист, напомним, попал в реанимацию после установки зубного импланта. Но Евгений Ваганович прошел курс терапии и теперь выглядит бодрым и посвежевшим. Артист не забыл надеть свою фирменную бабочку и мило улыбался. Но интервью не давал. Как он рассказал своему товарищу, певцу Александру Матвееву, чтобы не было соблазна у журналистов задавать лишние вопросы, он не позвал на фильме свою молодую супругу, и сидел в одиночестве, пока к нему не подсел молодой студент и попытался пообщаться с ним. Но это общение ничем не закончилось. Петросян общаться категорически не хотел.

Также на премьере были замечены Константин Эрнст и Леонид Якубович. Ведущий программы «Поле чудес» появился в компании своей жены Марины, сына Артема и его супруги. А Эрнст явно был чем – то озабочен и постоянно разговаривал по телефону.

Не пропустила мероприятие и Нонна Гришаева. Звезда «Папиных дочек» выбрала удобный образ в стиле кэжуал, надев джинсы и рубашку с пиджаком. Совместить несовместимое смогла Ольга Погодина, которая приехала с мужем Алексеем Пимановым. Актриса нарядилась во все черное: водолазка, удлиненный классический жилет, рваные свободные джинсы и кеды плюс сумочка от Chanel.

Среди звездных гостей пытался затеряться Игорь Крутой, который с осени 2022 года предпочитает не выходить в свет. Композитор (в неприметной одежде и черной бейсболке) немного поболтал с коллегами перед сеансом, но как только увидел, что его заметили журналисты, срочно скрылся в зале.

После показа фильма нам удалось пообщаться с деканом факультета Высшей школы телевидения МГУ Виталием Третьяковым и узнать его неоднозначную оценку фильма Карена Шахназарова.