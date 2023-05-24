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Эзра Миллер отправляется назад во времени в трейлере "Флэша"

В сети вышел заключительный трейлер супергеройского боевика «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Ролик представили студии DC Films и Warner Bros.

Эзра Миллер отправляется назад во времени в трейлере "Флэша"
© Газета.Ru

По сюжету герой Эзры Миллера Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. В картине также сыграли Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл, Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Бэтмена и другие. Постановщиком выступил Андрес Мускетти.

Мировая премьера ленты запланирована на 14 июня.

Ранее американский писатель Стивен Кинг в своем Twitter похвалил «Флэш».

«Сегодня у меня был предварительный показ «Флэша»», — написал Кинг.

Он рассказал, что ему, как правило, не нравятся фильмы о супергероях, но эта картина произвела особое впечатление, потому что позабавила его и ошеломила.

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