Эзра Миллер отправляется назад во времени в трейлере "Флэша"

В сети вышел заключительный трейлер супергеройского боевика «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Ролик представили студии DC Films и Warner Bros.

© Газета.Ru

По сюжету герой Эзры Миллера Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. В картине также сыграли Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл, Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Бэтмена и другие. Постановщиком выступил Андрес Мускетти.

Мировая премьера ленты запланирована на 14 июня.

Ранее американский писатель Стивен Кинг в своем Twitter похвалил «Флэш».

«Сегодня у меня был предварительный показ «Флэша»», — написал Кинг.